Quiénes serán los mendocinos que irán al Congreso Nacional del Partido Justicialista

Como indica el reglamento, podrán participar todos los congresales nacionales y en la provincia de Mendoza hay uno por departamento, pero no todos habían anunciado su participación.

Sí lo hizo el diputado nacional Martín Aveiro y también se esperaba que fueran de la partida Victoria Panero, Omar Félix, Lucas Ilardo y Matías Stevanato. Otros referentes quedaban por confirmar.

La presidenta del PJ local, Flor Destéfanis, aún no definía su presencia, si bien por no ser congresal no puede participar del Congreso de manera activa.