Qué dirigentes políticos marcharon por la universidad pública en Mendoza

Marcha mendoza universitarios, profesores, educación libre y gratuita, Ulpiano Suárez, Mario Abed Ulpiano Suarez y Mario Abed, entre los intendentes que marcharon por la universidad pública Foto: Cristian Lozano

En representación del Gobierno provincial participaron el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar; y el subsecretario de Cultura, Diego Gareca. Los acompañaba un exministro, hoy asesor en el Senado de la Nación, Enrique Vaquié.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TadeoGZ/status/1841565228536103413&partner=&hide_thread=false Nos movilizamos no sólo porque estamos de acuerdo con el reclamo universitario sino porque está en discusión el financiamiento de toda la Educación Argentina.



La #EducaciónPública es esencial para cualquier modelo de país desarrollado que se quiera llevar adelante. pic.twitter.com/LvTe505htU — Tadeo Garcia Zalazar (@TadeoGZ) October 2, 2024

Del lado de la Legislatura se vio a los oficialistas Andrés “Peti” Lombardi (presidente de la Cámara de Diputados), Claudia Najul, Yamel Ases y Walther Marcolini; así como a los peronistas Valentina Morán, Félix González y Helio Perviú; y a la legisladora schiarettista Flavia Manoni (quien es docente de la Facultad de Ciencias Políticas); entre otros/as.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/petilombardi/status/1841557407820087683&partner=&hide_thread=false La universidad pública iguala, construye bases de libertad con oportunidades para todos, con pensamiento crítico, con movilidad social. Hoy, como siempre, reivindicamos esos valores que son parte indiscutible de la historia de nuestro país. pic.twitter.com/mpbzG5b1XC — Andrés Peti Lombardi (@petilombardi) October 2, 2024

Por la Universidad Nacional de Cuyo, la cara visible fue el vicerrector Gabriel Fidel, también de extracción radical. Se plegaron los gremios educativos como Fadiunc, Siduncu, SUTE, Sadop y las federaciones estudiantiles.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/sitioandinomza/status/1841565176954270164&partner=&hide_thread=false EN FOTOS | Así comenzó la marcha universitaria en Mendoza



Este miércoles, distintos sectores sociales se unieron bajo la única bandera, de defensa de la educación pública



Leé la nota https://t.co/HRi8GGMg5y



#marchauniversitaria pic.twitter.com/NmE3jfAUoG — Sitio Andino (@sitioandinomza) October 2, 2024

García Zalazar valoró el “papel que tiene la educación pública en un país desigual como Argentina, que no ha tenido un retroceso mayor justamente por este factor equitativo e igualador”.

“La universidad es imperfecta, pero imprescindible. No hay modelo de desarrollo en un país que no contemple un sistema de educación superior. El letargo del financiamiento universitario no es el camino; los recortes en educación deben ser medidos y pensados en el marco de un esquema de desarrollo; pero nosotros entendemos que debe ampliarse, no recortarse”, evaluó el funcionario del Ejecutivo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/sitioandinomza/status/1841588800394305844&partner=&hide_thread=false MARCHA UNIVERSITARIA MENDOZA



30 mil mendocinos en Plaza Independencia en defensa de la educación pública #marchauniversitaria



Seguila en https://t.co/BzDwDmKX4E pic.twitter.com/psaJz30eeg — Sitio Andino (@sitioandinomza) October 2, 2024

Fidel, por su parte, pidió al presidente Javier Milei que no vete la Ley de financiamiento del sistema universitario y, de adoptarse esa determinación desde Casa Rosada, llamó a los legisladores nacionales por Mendoza a votar en contra para que no quede vigente.

Si bien no participó de la marcha en Mendoza (sí lo hizo en Buenos Aires), la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti destacó que “la universidad pública es el derecho fundamental que supimos construir los argentinos y un pilar de nuestra identidad como sociedad. Con la educación pública se garantiza el progreso de los hijos de los trabajadores, la Justicia Social y la igualdad de oportunidades”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/anabelfsagasti/status/1841541167919648814&partner=&hide_thread=false La universidad pública es el derecho fundamental que supimos construir los argentinos y un pilar de nuestra identidad como sociedad. Con la educación pública se garantiza el progreso de los hijos de los trabajadores, la Justicia Social y la igualdad de oportunidades.



Hoy… pic.twitter.com/WHe5lmqRSH — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) October 2, 2024

“Hoy marchamos por el presupuesto universitario porque entendemos que no hay forma de sacar el país adelante sin educación de calidad, con docentes dignificados y alumnos en las aulas. Que la Universidad Pública Argentina sea gratuita, universal y de calidad es un consenso nacional que no vamos a negociar”, sentenció.

En cuanto al gobernador Alfredo Cornejo, quien se encuentra en Londres en el marco de la London Metal Exchange Week 2024, no se refirió a la marcha en sus redes sociales, aunque tampoco había participado de la que se llevó adelante el 23 de abril pasado. Por el de la vice Hebe Casado, muy activa en redes, solo cuestionó la presencia de Sergio Massa en la manifestación en CABA. “¿No le dicen nada? 70 mil millones les recortó el año pasado”, escribió.