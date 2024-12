Qué diputados mendocinos se reunieron con Milei y qué le pidieron

No hay acuerdos

En 2024 construimos mayorías parlamentarias para lograr reformas que fueron importantes para los argentinos y contribuyeron a sanear la economía.



También tuvimos desacuerdos y nos quedan muchos proyectos pendientes.



— Pamela Verasay (@PameVerasay) December 26, 2024

Uno de los temas centrales para la UCR, el tratamiento del proyecto de Ficha Limpia, fue confirmado por Milei que será enviado con las correcciones anunciadas. Aunque no quedó claro si será en sesiones extraordinarias, ya que el primer mandatario no confirmó si convocará o no al Congreso al debate fuera de ordinarias.