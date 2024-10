Qué dijo Ricardo Quintela sobre la postulación de CFK a presidir el PJ

“La gente no puede vivir, no puede acceder a los servicios básicos, esa es la contradicción de estar discutiendo un proceso electoral que estaba lanzando", remarcó al tiempo que aseguró que busca impulsar un peronismo y conformar una mesa para trabajar en unidad en la recuperación de varias provincias que perdió el espacio.

Cristina Fernández de Kirchner doctorado honoris causa Universidad del Oeste El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, habló sobre la intención de Cristina Fernández de Kirchner de liderar el Partido Justicialista.

El debate sobre el futuro del Partido Justicialista

En otro pasaje de la entrevista Quintela reveló que se enteró de la postulación de la expresidenta Cristina Kirchner a la conducción del PJ por un mensaje de X del senador Eduardo “Wado” de Pedro al que calificó de “amigo y compañero”.

“Pensé que iba a convocar a los gobernadores, intendentes, legisladores, y gente de la CGT, para que pudiéramos sentarnos en una suerte de plenario, para explicar, no sucedió. Yo la respeto muchísimo, la aprecio, tuvo una brillante historia argentina”, sostuvo, y admitió: “No tenía previsto (su postulación), de saberlo, me ponía a las órdenes de ella”.

Asimismo, desestimó la posibilidad de bajar su postulación al remarcar que responde a las bases militantes que lo impulsan y militan en la diaria. “No busco el apoyo de los gobernadores sino de las bases. No los quiero comprometer, ningún gobernador se hay expresado. Hay que dejar que sea así. Son todos compañeros y amigos”, agregó además.

La postura de Ricardo Quintela ante la interna justicialista

En la misma línea, planteó que en el contexto en el que se encuentra el país, la competencia interna del peronismo “le hacen ruido”, aunque aseguró que en otra situación las elecciones del espacio son “saludables y permiten marcar los límites que los candidatos no pueden pasar”.

"No podemos insultarnos, descalificarnos, y darle la garantía a los afilados del que pierde va a ser contenido por el que gane", pidió y aseguró que el próximo lunes se comunicará con la exvice para dialogar.

Al respecto, el gobernador riojano desmintió no haber querido atender el llamado telefónico de la conductora del kirchnerismo: “Mariano, su secretario privado me llamó, no pudo ubicarme porque lo vi tarde. No es que le hice un desaire, voy a hablar con ella el día lunes para ver si podemos tener una charla porque tiene que haber un acuerdo con Cristina Kirchner para que las elecciones sean de la mejor manera”.

Por último, aclaró que no compartirá acto del 17 de octubre con su par bonaerense, dado que Axel Kicillof lo celebrará en La Plata, y destacó que “lo importante” es que tanto Cristina Kirchner como él “salen fuerte contra Javier Milei”.