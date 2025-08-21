Polémica

Qué dijo el Gobierno Nacional sobre los triunfos y las derrotas para el oficialismo en Diputados

Funcionarios del Gobierno Nacional se expresaron ante empresarios sobre la larga sesión del miércoles en la Cámara baja.

Qué dijo el Gobierno Nacional sobre los triunfos y las derrotas para el oficialismo en Diputados.

Qué dijo el Gobierno Nacional sobre los triunfos y las derrotas para el oficialismo en Diputados.

 Por Florencia Martinez del Rio

Desde el Gobierno Nacional minimizaron el logro de la oposición en el Congreso de los dos tercios de los votos necesarios para rechazar el veto presidencial a la emergencia en discapacidad, y celebraron el blindaje conseguido contra el aumento de las jubilaciones, situación que calificaron como un "empate".

El ministro de Economía, Luis Caputo, le restó importancia a lo ocurrido en la larga sesión del miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. "Lo del Congreso fue una situación más, no nos importa”, declaró este jueves durante el evento empresarial del Consejo de las Américas.

Lee además
Otro triunfo de la oposición contra el Gobierno por el caso la criptomoneda $Libra.
Congreso

La oposición celebra con la criptomoneda Libra otro triunfo contra el Gobierno
Diego Spagnuolo y Javier Milei.
Medida

Javier Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras el escándalo de los audios de supuestas coimas

“No nos vamos a mover un ápice de nuestro programa económico. Javier ya nos había advertido en febrero último que los kirchneristas se iban a venir con todo contra este modelo, que es el único que representa esperanza y les quita sus privilegios”, dijo el funcionario. “Los argentinos tuvimos un modelo que fracasó, que gobernó 16 de los últimos 22 años en la Argentina”, agregó.

Las buenas y malas para el Gobierno en Diputados

En Diputados, el Gobierno Nacional recibió buenas y malas noticias. Por un lado, la oposición consiguió rechazar el veto de Milei la ley de emergencia en discapacidad. Ahora será el Senado quien deba definir si la norma es promulgada o no. Por otro, el oficialismo, logró blindar el veto a los aumentos de las jubilaciones. La postura del Ejecutivo es rechazar toda iniciativa que, en su consideración, afecten el equilibrio fiscal.

A su vez, en la maratónica sesión, el oficialismo tuvo otras dos en contra: se aprobó el proyecto de distribución los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para que sean distribuidos de forma automática entre las provincias y la resolución que destrabó el funcionamiento de la comisión investigadora del caso de la criptomoneda $Libra, caso que involucra directamente a Milei.

Diputados de la Nación, sesión especial 20-08-25
Sesión de Diputados.

Sesión de Diputados.

El Gobierno habló de "empate" legislativo

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en tanto, se adjudicó la gestión con los legisladores para reafirmar el veto contra el aumento jubilatorio, pese a que la oposición logró rechazar el veto a la emergencia en discapacidad. “Ayer hice uso del teléfono y sacamos un empate, la semana anterior nos habían goleado, y le evitamos al ministro de Economía un gasto que no podíamos afrontar”.

Sobre la sesión, durante el Council de las Américas, el funcionario remarcó: “Escuché una parte de los discursos de la oposición, no puede ser que gente que supuestamente accede a esos lugares debería tener cierto nivel de conocimiento, sostenga las cosas que sostiene”.

Para Francos, la “puja” del Poder Ejecutivo con el legislativo “tiene su parte divertida” y expresa lo que definió como “la deformación argentina”. Además, planteó que la Cámara de Diputados no problematizó el incremento en la distribución de pensiones por discapacidad, y aseguró que se utilizaron “con fines políticos”.

Guillermo Francos
Guillermo Francos, en tanto, se adjudic&oacute; la gesti&oacute;n con los legisladores.

Guillermo Francos, en tanto, se adjudicó la gestión con los legisladores.

“Llegamos a tener un millón 300 mil pensiones en la Argentina. Aprobaron, sin tener en consideración ningún tema presupuestario, una ley que implica un costo sin tener el presupuesto para hacerlo (...) Esas son las disputas que tenemos en el Congreso. Se aprobó la ley y después se trató la ley de jubilaciones. Logramos frenar la insistencia en el veto a las jubilaciones”, dijo el jefe de Gabinete este jueves.

“A través de sucesivas prórrogas que se han hecho sobre la posibilidad de acogerse a una moratoria y jubilarse sin aportes el Estado pasó a tener el doble de moratorias que de jubilados que habían hecho aportes. ¿Quién puede explicar cómo resiste el sistema?”, añadió.

En defensa del rumbo económico del Gobierno Nacional

Sobre el modelo económico que sigue el Gobierno, Caputo señaló ante empresarios: “Si algo quiere la gente es que aceleremos, no que aflojemos, y nuestro Presidente tiene una convicción y un compromiso con las ideas de la libertad muy llamativa, pero lo que más le admiro es que tiene el carácter para sostener esa convicción una vez que llegó al Sillón de Rivadavia, eso es lo más difícil".

Caputo destacó que la Argentina "será uno de los dos países emergentes que más crecerá el año próximo, como proyectó el FMI", y que el modelo económico liderado por Milei "no solo se mantendrá al menos por los próximos 20 años", sino que "por los próximos 30”.

Francos, por su parte, remarcó que alertaron sobre los movimientos del dólar, y pidió a los empresarios que se “conviertan en actores”, y comentó: “Tanto el ministro (Caputo) como el Presidente lo dijeron públicamente: ‘Ojo que si van al dólar van a perder’”.

“Como tenemos esta deformación, cuando tenemos algún riesgo vamos a proteger los ahorros en el dólar, esto pasó en los últimos días y generó una cierta inestabilidad emocional en los argentinos, que dista de ser una intranquilidad real, una cuestión de sentimiento que no tiene nada que ver con los datos de la economía que son tan sólidos como hace 18 meses atrás”, añadió.

Temas
Seguí leyendo

La agenda de Javier Milei con empresarios en medio de los debates en el Congreso

Licitación de Bonos: se cerró un capítulo en la pulseada entre Gobierno nacional y bancos

El gobierno nacional anunció un aumento salarial para el personal universitario

Viernes no laborable: cómo funcionará el servicio de transporte público en Mendoza

Los diputados emitirán dictamen sobre los proyectos impulsados por los gobernadores

Ulpiano Suarez: "El ajuste no lo pueden seguir pagando los sectores más vulnerables"

La quita de retenciones a la minería reaviva el reclamo del campo por la eliminación total del impuesto

Alfredo Cornejo y Luis Petri activaron el modo campaña: "Es libertad o kirchnerismo"

LO QUE SE LEE AHORA
El proyecto para modificar el huso horario de Argentina avanzó en el Congreso. Ahora resta la sanción de Senadores.
Hora oficial

Cambio de huso horario: Diputados dio media sanción a la iniciativa del mendocino Julio Cobos

Las Más Leídas

La Alianza Provincias Unidas presentó candidatos en todos los departamentos video
Elecciones 2025

Quién es quién en las listas a concejales de Provincias Unidas en los doce departamentos que van a las urnas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto

La muerte causó una fuerte conmoción en el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
tras una asamblea

Conmoción por la muerte de un trabajador del Instituto Nacional de Vitivinicultura

Este jueves 21 de agosto se presenta con mal tiempo en la alta montaña.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 21 de agosto

Daños en árboles de San Rafael. video
Modificación del sistema de poda

Alarma en San Rafael por daños irreversibles en el arbolado público

Te Puede Interesar

Alfredo Cornejo encabezó la presentación de las listas de candidatos para estas elecciones 2025. video
Presentación de candidatos

Alfredo Cornejo y Luis Petri activaron el modo campaña: "Es libertad o kirchnerismo"

Por Cecilia Zabala
Qué dijo el Gobierno Nacional sobre los triunfos y las derrotas para el oficialismo en Diputados.
Polémica

Qué dijo el Gobierno Nacional sobre los triunfos y las derrotas para el oficialismo en Diputados

Por Florencia Martinez del Rio
Corte de agua imprevisto en Ciudad por rotura de caño maestro: las zonas afectadas.
Alerta

Corte de agua imprevisto en Ciudad por rotura de caño maestro: las zonas afectadas

Por Natalia Mantineo