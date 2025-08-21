Qué dijo el Gobierno Nacional sobre los triunfos y las derrotas para el oficialismo en Diputados.

Desde el Gobierno Nacional minimizaron el logro de la oposición en el Congreso de los dos tercios de los votos necesarios para rechazar el veto presidencial a la emergencia en discapacidad , y celebraron el blindaje conseguido contra el aumento de las jubilaciones , situación que calificaron como un "empate".

El ministro de Economía, Luis Caputo , le restó importancia a lo ocurrido en la larga sesión del miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina . "Lo del Congreso fue una situación más, no nos importa”, declaró este jueves durante el evento empresarial del Consejo de las Américas.

“No nos vamos a mover un ápice de nuestro programa económico . Javier ya nos había advertido en febrero último que los kirchneristas se iban a venir con todo contra este modelo, que es el único que representa esperanza y les quita sus privilegios”, dijo el funcionario. “Los argentinos tuvimos un modelo que fracasó, que gobernó 16 de los últimos 22 años en la Argentina”, agregó.

En Diputados, el Gobierno Nacional recibió buenas y malas noticias. Por un lado, la oposición consiguió rechazar el veto de Milei la ley de emergencia en discapacidad . Ahora será el Senado quien deba definir si la norma es promulgada o no. Por otro, el oficialismo, logró blindar el veto a los aumentos de las jubilaciones . La postura del Ejecutivo es rechazar toda iniciativa que, en su consideración, afecten el equilibrio fiscal.

A su vez, en la maratónica sesión, el oficialismo tuvo otras dos en contra: se aprobó el proyecto de distribución los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para que sean distribuidos de forma automática entre las provincias y la resolución que destrabó el funcionamiento de la comisión investigadora del caso de la criptomoneda $Libra, caso que involucra directamente a Milei.

Diputados de la Nación, sesión especial 20-08-25 Sesión de Diputados. Foto: NA

El Gobierno habló de "empate" legislativo

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en tanto, se adjudicó la gestión con los legisladores para reafirmar el veto contra el aumento jubilatorio, pese a que la oposición logró rechazar el veto a la emergencia en discapacidad. “Ayer hice uso del teléfono y sacamos un empate, la semana anterior nos habían goleado, y le evitamos al ministro de Economía un gasto que no podíamos afrontar”.

Sobre la sesión, durante el Council de las Américas, el funcionario remarcó: “Escuché una parte de los discursos de la oposición, no puede ser que gente que supuestamente accede a esos lugares debería tener cierto nivel de conocimiento, sostenga las cosas que sostiene”.

Para Francos, la “puja” del Poder Ejecutivo con el legislativo “tiene su parte divertida” y expresa lo que definió como “la deformación argentina”. Además, planteó que la Cámara de Diputados no problematizó el incremento en la distribución de pensiones por discapacidad, y aseguró que se utilizaron “con fines políticos”.

Guillermo Francos Guillermo Francos, en tanto, se adjudicó la gestión con los legisladores.

“Llegamos a tener un millón 300 mil pensiones en la Argentina. Aprobaron, sin tener en consideración ningún tema presupuestario, una ley que implica un costo sin tener el presupuesto para hacerlo (...) Esas son las disputas que tenemos en el Congreso. Se aprobó la ley y después se trató la ley de jubilaciones. Logramos frenar la insistencia en el veto a las jubilaciones”, dijo el jefe de Gabinete este jueves.

“A través de sucesivas prórrogas que se han hecho sobre la posibilidad de acogerse a una moratoria y jubilarse sin aportes el Estado pasó a tener el doble de moratorias que de jubilados que habían hecho aportes. ¿Quién puede explicar cómo resiste el sistema?”, añadió.

En defensa del rumbo económico del Gobierno Nacional

Sobre el modelo económico que sigue el Gobierno, Caputo señaló ante empresarios: “Si algo quiere la gente es que aceleremos, no que aflojemos, y nuestro Presidente tiene una convicción y un compromiso con las ideas de la libertad muy llamativa, pero lo que más le admiro es que tiene el carácter para sostener esa convicción una vez que llegó al Sillón de Rivadavia, eso es lo más difícil".

Caputo destacó que la Argentina "será uno de los dos países emergentes que más crecerá el año próximo, como proyectó el FMI", y que el modelo económico liderado por Milei "no solo se mantendrá al menos por los próximos 20 años", sino que "por los próximos 30”.

Francos, por su parte, remarcó que alertaron sobre los movimientos del dólar, y pidió a los empresarios que se “conviertan en actores”, y comentó: “Tanto el ministro (Caputo) como el Presidente lo dijeron públicamente: ‘Ojo que si van al dólar van a perder’”.

“Como tenemos esta deformación, cuando tenemos algún riesgo vamos a proteger los ahorros en el dólar, esto pasó en los últimos días y generó una cierta inestabilidad emocional en los argentinos, que dista de ser una intranquilidad real, una cuestión de sentimiento que no tiene nada que ver con los datos de la economía que son tan sólidos como hace 18 meses atrás”, añadió.