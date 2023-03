Queremos reflejar que hay un Gobierno a nivel nacional que no quiere responder y beneficiar a las familias que no llegan a mitad de mes Queremos reflejar que hay un Gobierno a nivel nacional que no quiere responder y beneficiar a las familias que no llegan a mitad de mes

“Nosotros sabemos que el reclamo es hacia el Gobierno Nacional, que está realizando los recortes de los programas sociales. Ahora (Rodolfo) Suarez está beneficiando al Frente de Todos al judicializarnos e imputarnos”, resaltó la militante.

corte piquete polo obrero, rutas nacionales, potenciar trabaja Potenciar trabajo: los motivos por los que un reclamo nacional repercute en las calles de Mendoza. Foto: Cristian Lozano

Por su parte, Martín Rodríguez, aseguró que en Mendoza hay más “de 600 compañeros afectados por la baja de los Potenciar Trabajo. Obviamente es una decisión del Gobierno Nacional revertir esta situación pero entendemos que si no lo hacemos en todo el país, el Gobierno va a interpretar que es un problema de un grupo de personas en Buenos Aires y Mendoza no es la excepción a la crisis ”, sentenció.

corte piquete polo obrero, rutas nacionales, potenciar trabaja, Martín Rodríguez Foto: Cristian Lozano

Queremos que se abran los planes sociales para que no haya mediación, que sean universales y quien lo necesite que acceda a cobrarlo. Nos estigmatizan y nos dicen que nadie trabaja; somos trabajadores de las chacras, construcción, casas particulares y cosechadores Queremos que se abran los planes sociales para que no haya mediación, que sean universales y quien lo necesite que acceda a cobrarlo. Nos estigmatizan y nos dicen que nadie trabaja; somos trabajadores de las chacras, construcción, casas particulares y cosechadores

Por último, Rodríguez afirmó que este martes a las 18.30 habrá una concentración en el kilometro 0 y luego una movilización a la Plaza Independencia con acampe hasta el día miércoles.

“Nos van a volver a multar porque el intendente de la Capital está preocupado en garantizarle el desalojo en un reclamo nacional a Alberto Fernández”, finalizó el entrevistado.