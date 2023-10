Patricia Bullrich: "Voy a entrar a todos los territorios a defender a los ciudadanos"

Durante el primer eje temático sobre seguridad la candidata presidencial Patricia Bullrich: "Entre nosotros las cosas están muy claras, sabemos a quién defender. Ellos les dan a los presos internet y celulares en las cárceles. Defendemos a los ciudadanos. Milei quiere liberar las armas. A mí no me tiembla el pulso, voy a entrar a todos los territorios tomados por el narcotráfico. Voy a cambiar el código de imputabilidad. Me acompaña hoy Chocobar, el defendió a un ciudadano. Lo kirchneristas lo querían mandar a la cárcel".