Patricia Bullrich presentó en Rosario el plan "Bandera" contra el narcotráfico

Bullrich advirtió a las bandas de narcotráfico: "Se terminó, pondremos orden". Anunció la colaboración de las Fuerzas Armadas y mayores controles en la Hidrovía del Paraná. También planteó cambios en el Código Penal respecto a la legítima defensa de las fuerzas de seguridad. Al ser consultada por los periodistas presentes sobre la cantidad de agentes federales que llegarían a la ciudad para mejorar la seguridad, no dio cifras concretas y argumentó que no lo haría para “mantener ciertos secretos para que no se enteren los delincuentes”.