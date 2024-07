Paritarias: las condiciones de ATE para aprobar la propuesta del Gobierno

"En la discusión no queremos ítem aula : porque no vamos a aceptar ningún adicional que esté atado al presentismo".

: porque no vamos a aceptar ningún adicional que esté atado al presentismo". "Lo que demandan las bases es un aumento salarial al básico de revista , más la unificación y el incremento de adicionales".

, más la de adicionales". "Que los que menos ganan lleguen a tener salarios de $870.000".

"Los trabajadores necesitan cobrar dignamente, para poder llegar a fin de mes, gracias al trabajo que desarrollan en cada una de las áreas laborales”, apuntó Roberto Macho, secretario general de ATE Mendoza.

Mientras tanto, explicaron que “seguirán evaluando cuál es el procedimiento del Gobierno para dar cumplimiento sobre los acuerdos paritarios anteriores ya asumidos, para ver y estudiar posteriormente una propuesta salarial”.

La próxima reunión de ATE con el Gobierno se realizará este jueves a las 9 en la Subsecretaría de Trabajo.

"Sabemos bien que la devaluación devastó la calidad de vida de los trabajadores, ya que no tienen para comer, para pagar servicios ni responsabilidades. Por eso, exigimos al Poder Ejecutivo llegar a cubrir el costo real de la canasta familiar”, finalizaron.

El conflicto de la paritaria anterior

En la provincia de Mendoza se desarrollan cerca de 19 paritarias, de las cuales la Asociación Trabajadores del Estado es mayoría en 14 de ellas, ya que representa a trabajadores estatales de los sectores de Salud, Desarrollo Social, Administración Central, entes autárquicos y descentralizados de todo el territorio. Frente a esa situación, desde ATE puntualizaron que ingresaron "en un conflicto que comenzó el propio Gobierno Provincial, al incurrir en incumplimientos paritarios".

“Firmamos un acuerdo salarial, como el que logramos hace 3 meses y medio atrás, donde el trabajador que menos cobraba tenía que llegar a dos salarios mínimos, vitales y móviles. Una suma total que en ese momento rondaba los $503.000. El Gobierno no lo liquidó. No sabemos las razones", explicó Macho.

Y agregó: "Fuimos a la Subsecretaría de Trabajo, donde se hizo un acta interpretativa y de cumplimiento, porque de lo contrario tiene que ser sancionada la parte que no cumple. Sin embargo, hasta el día de hoy, el Poder Ejecutivo no cumplió con el aumento salarial acordado y la cláusula de garantía no bonificable y no remunerativa, que dicho acuerdo contemplaba”.

Frente a esta situación, desde ATE aseguraron que "el Gobierno no puede firmar con la mano y borrar con el codo los acuerdos paritarios alcanzados".

