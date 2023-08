Parisi pidió que se trate la derogación del ítem aula

"He instruido a nuestros legisladores para que soliciten en carácter de urgente una sesión especial para tratar la derogación del Ítem Aula y tratar su incorporación progresiva al básico. No hace falta esperar a que pasen las elecciones ", sostuvo el dirigente en un video publicado a través de sus redes sociales.

En comunicación con el programa "Nada Simple" de FM 90.1 Radio Andina, Parisi se explayó al respecto. "Nosotros propusimos que el ítem aula se elimine y pase al básico progresivamente hace tres meses. Todo las voces disonantes de Omar De Marchi y Alfredo Cornejo salieron a decir que no correspondía, y ahora por un tema electoral toman la bandera ", expresó.

Parisi indicó que, para que avance la derogación, el presidente del Senado - Mario Abed - debe convocar a la sesión. "Se pone fecha y hora y se trata, nada más", resaltó.

Por otro lado, el dirigente celebró las medidas anunciadas este domingo por el ministro de Economía, Sergio Massa. "Son paliativos de una situación grave que estamos viviendo, pero demuestra que Sergio Massa empieza a tomar las riendas y a ordenar la economía dentro de lo posible. Esto no es milagroso y no va a suceder nada que no sea largo", mencionó.