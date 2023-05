Parisi e Ilardo presentaron a sus candidatos del este provincial

Laura Soto, San Martín, Ahora Peronismo, Frente Elegí, PASO 2023, Omar Parisi, Lucas Ilardo Laura Soto, una de las precandidatas de Ahora Peronismo en San Martín Foto: Prensa Frente Elegí

Cuello es dirigente del partido Nuevo Encuentro, que tiene al exdirector del AFSCA Martín Sabbatella como su máximo referente; en tanto que Soto -actualmente diputada provincial- es una referente educativa, de dilatada trayectoria en el departamento.

Rubén Cuello, San Martín, PASO 2023, Frente Elegí, Omar Parisi, Lucas Ilardo Rubén Cuello se presenta como precandidato en San Martín en las PASO 2023 Foto: Prensa Frente Elegí

"El Gobierno provincial lleva ocho años en pausa y (Omar) De Marchi fue cómplice. (Rodolfo) Suarez trabajó poco y se la pasó echando culpas, cuando en los alrededores vemos que el resto de las provincias siguen creciendo. Tenemos la convicción de cambiar el rumbo de la provincia a través de la inversión en viviendas, el desarrollo de la ganadería, la minería no contaminante dentro del marco de la 7722 y la industria petrolera", destacó Parisi en su recorrida por la Zona Este. "Vamos a sacar a Mendoza adelante sin importar quién gobierna la Nación", prometió.

Por su parte, Ilardo resaltó que "en San Martín y Rivadavia no hay escuelas, no hay casas, no hay gestión. Nosotros venimos denunciando al Gobierno Provincial irregularidades desde hace mucho tiempo y ahora parece que el resto se están dando cuenta”.

“Cuando decíamos que acá había mucho negocio y poco trabajo, decíamos la verdad. Hoy venimos a decir que viene un cambio de rumbo en Mendoza, en Rivadavia y en San Martín, y ese cambio de rumbo lo hará el peronismo", sentenció.

Este miércoles Parisi e Ilardo continuarán su periplo por la Zona Este y llegarán a Junín, donde presentarán a Andrea De Marco, ex concejal, y Santiago Peppa, presidente del Partido Justicialista en el departamento.