Para Alberto Fernández es momento de que el peronismo se "democratice"

Para Alberto Fernández, el peronismo no puede seguir siendo "personalista".

El mandatario afirmó así que en el FdT se puedan presentar tantos precandidatos como se "quieran presentar" en las elecciones y sostuvo que "no cree" que el peronismo "pueda seguir siendo personalista, verticalista y todas las cosas que fue cuando (Juan Domingo) Perón vivía".

"El peronismo tiene cierta vocación a aceptar esa lógica porque nació de un caudillo enorme que fue Perón, pero hubo un solo Perón en la historia, no nace uno por década. Cuando Perón dijo que la organización vence el tiempo, lo que nos dijo es 'yo me voy a morir, organícense para que esto perdure'. Para eso, la única forma de organizar un partido político es la democracia interna. No sé quién está en contra de la democratización del espacio, quiero creer que nadie. ¿Cómo se democratiza un espacio? Dejando que la gente vote", insistió el mandatario.