Omar Parisi: "No fuimos la alternativa que esperaba el pueblo"

“El PJ necesita unidad, que el candidato del peronismo tenga apoyo del propio peronismo. En algunas circunstancias claramente eso no estuvo. En algunos lugares estuvimos muy solos”, tiró, evidentemente angustiado por datos.

Por su parte, Lucas Ilardo, candidato a vicepresidente por el Frente Elegí, destacó el triunfo de Celso Jaque en Malargüe.

bunker pj, elecciones 2023, lucas ilardo, omar parisi, partido justicialista.jpg Lucas Ilardo y Omar Parisi admitieron la derrota minutos antes de las 21. Foto: Yemel Fil

“Hemos logrado mantener el puntaje de las PASO. Y hemos recuperado un departamento más. Felicito a Celso Jaque, que ganó en Malargüe. Eso es una alegría pequeña entre toda la situación. El peronismo llegó a estas elecciones con seis departamentos y ahora tiene siete”, explicó Ilardo.

Además, cuestionó el desdoblamiento de elecciones. "La verdad que a mí no me parece que los mendocinos tengan que votar siete veces para que cada uno juegue su propio juego, no me parece, no comparto esa visión".

Ilardo también habló del futuro del peronismo en Mendoza y aseguró que "todo aquel que se sienta peronista tendrá que analizar y tiene una cuota de responsabilidad, por supuesto los dirigentes tenemos la máxima responsabilidad, así que esto es así".

bunker pj, elecciones 2023, lucas ilardo, omar parisi, partido justicialista.jpg Foto: Yemel Fil

Finalmente, analizó los datos oficiales y destacó el "enojo popular" con los partidos tradicionales. Asimismo, analizó la nueva gestión de Cornejo al frente de la provincia, con la posibilidad de tener un diálogo con el ganador de estas elecciones.

"Es difícil pensar en que Cornejo tenga diálogo, no es una persona que tenga diálogo, pero ojalá, ojalá que cambie porque Cambia Mendoza según los datos que tenemos nosotros, hace 4 años sacó 52%, hoy no llega a los 40%. Es decir que ha perdido mucho porcentaje, nosotros también hemos perdido mucho porcentaje, el Partido Verde ha tenido una buena elección, seguramente muchos de los votos de Petri fueron ahí, que era un voto enojado con la política tradicional, hay mucha gente que está enojada con los partidos tradicionales entre los cuales está el peronismo por la situación nacional", cerró.