El jueves salieron a la luz nuevas imágenes que muestran a Fabiola Yáñez , ex primera dama de Argentina, con un moretón en el ojo, mientras se encuentra acostada junto a Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. Estas fotos forman parte de la causa judicial que investiga a Fernández por presunta violencia de género.

image.png Nuevas fotos de Fabiola Yánez se suman a la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

Declaraciones y nuevos testimonios complican a Alberto Fernández

En su declaración ante la Justicia, Yáñez detalló un episodio particular de violencia ocurrido en la cama matrimonial: "Me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño". A pesar del golpe, Yáñez cumplió con su agenda oficial en Misiones, aunque el hematoma en su ojo fue empeorando con el tiempo. Según su testimonio, permaneció en la Quinta de Olivos tras su regreso, evitando salir para que no se viera la lesión.