Natalio Mema sobre el DNU: "La Ley de Tránsito y la RTO no se alteran"

"Todavía no tenemos un análisis muy fino, pero muchas de esas cosas en Mendoza ya las veníamos haciendo, por ejemplo, las sociedades anónimas del Estado . Ninguna es deficitaria, por lo tanto, no es un problema la regulación", agregó.

Aunque las medidas se conocieron hace algunas horas, desde el Gobierno provincial analizan aquellas cuestiones en las cuáles no están de acuerdo.

"Nos preocupa cómo puede impactar en los ingresos de la provincia y la prestación de servicios, como las prepagas. Qué puede ocurrir con la desregulación del precio de las prepagas y cómo va a tener que recibir el sistema de salud público a todas estas personas", remarcó Mema.

Por otro lado, destacó que les preocupa "que obras sociales y prepagas tengan el mismo régimen", porque ahora algunas obras sociales "pueden ir a la quiebra". A ello se suma que personas personas embarazadas o con alguna enfermedad que estén en dicha obra social no podrían pasar a otra prestación debido a que no lograrían pasar por el test inicial.

Sobre OSEP, el ministro aseguró que no tiene inconvenientes porque no posee libre ingreso. "El ingreso a OSEP solamente lo hacen quienes son empleados públicos, por lo tanto no ingresa dentro de la generalidad".

Aunque el DNU referido a la documentación obligatoria para conducir un vehículo remarca la exigencia de la cédula de identificación, la licencia de conducir y el comprobante del pago de la patente, desde el Gobierno aclararon que continúa siendo obligatoria la RTO.

Si bien reconocen que no saben el motivo por el que no se incluyó la revisión técnica dentro del escrito, recuerdan que sigue vigente la Ley 24.449 Nacional de Tránsito, la cual incluye esta revisión. Además, también continúa vigente el seguro del vehículo.

El vino

En términos generales, Mema destacó que las medidas "les parecen bien", aunque deben discutir otras medidas como el precio del vino, el cupo destinado al mosto y a varietales. "Tenemos que estudiar una de las leyes que se deroga, que es la del envasado de origen, de la denominación de origen controlado. Hay que analizar junto a la industria".

"Tenemos que ver cuál es el impacto en la economía provincial del precio del vino y qué genera en los productores más chicos sobre todo. No es un análisis que podamos hacer todavía, sino que hay que hacerlo a lo largo del año", remarcó.

