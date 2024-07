Nación reglamentó el uso de las pistolas Taser: ¿cuál es la situación en Mendoza?

La normativa detalla los ejemplos de armamento no letal: “Pistolas que inmovilizan al objetivo mediante descargas eléctricas no letales”, “pistolas que disparan municiones con substancias irritantes u otros productos químicos no letales”, “artefactos eléctricos específicos para uso policial que provocan descargas no letales”, “gases paralizantes” y “cualquier otro armamento no letal aprobado conforme a la reglamentación y que cumpliera los mismos fines”.