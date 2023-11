Milei trató de mentiroso a Massa y confirmó eliminar el Banco Central

Milei le dijo a Massa: "A mi no me vas a condicionar vos por que sos un mentiroso porque el boleto si vos agarras lo que cubre hoy es una sexta parte con lo cual mentiste ahí no vamos a tocar las tarifas y cuando la economía se recupere y el problema tuyo es que nos reventaste los ingresos y generaste miseria y si voy a terminar con el banco central porque con la emisión monetaria nos robaron 280 mil millones de dólares".