Milei con los tapones de punta: "Yo pienso en un pías abierto y vos en hacer negocio con tus amigos"

Además, Milei dijo : "me resulta simpático que Sergio Massa hable de crear trabajo cuando esta estancado desde el 2011 con la presión fiscal es imposible ganar plata si Massa el problema es del Estado."

Con los tapones de punta, el candidato libertario le dijo a Massa: "No podes ser mas mentiroso y no me lo escribió Macri mientras yo pienso en un pías abierto vos pensás en hacer negocio con tus amigos."