Milei le confirmó a Susana Giménez que viajará a China en enero

Entrevistado por Susana Giménez , el presidente Javier Milei habló este domingo de lo que espera para la economía del país en los próximos meses. Además le confirmó a la conductora que viajará a China. “Es un socio comercial muy interesante. No exigen nada, lo único que piden es que no los molesten ”, dijo el libertario.

El mandatario nacional indicó que se sorprendió “muy gratamente”: “Nosotros tuvimos una reunión con el embajador y al otro día nos destrabaron el swap. China es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada, solo piden que no los molesten ”, detalló, para luego anticipar que va a viajar a ese país en enero próximo, para la reunión de la CELAC.

Sin título.png Javier Milei participó de una entrevista que le realizó Susan Giménez.

Javier Milei sobre la pobreza y los jubilados

El mandatario sostuvo que "la pobreza no se genera en un día ni se elimina en un día", y afirmó que "magia no hace". "La pobreza no se genera ni se elimina en un día", dijo, en referencia al índice del Indec que la ubicó en el 53% de la población en lo primeros 6 meses del año, y añadió: "No puedo revertir 100 años en nueve meses".