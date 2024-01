Miguel Ángel Pichetto: "Si el Gobierno va a un camino de coalición, tendrá dificultades"

Javier Milei serio El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto le pidió mayor apertura al gobierno de Javier Milei para negociar cambios a la ley ómnibus. Foto: Télam

Críticas de Miguel Ángel Pichetto

“No me asusta nada, lo que digo es que me parece que no es bueno para el país, hay que encontrar un sendero de diálogo positivo y salir de la agresión. Hay que reconstruir el diálogo con los gobernadores de manera sincera, que sirva para que también acompañen una política nacional y ellos no sientan que pierden capacidad de funcionamiento en sus provincias", expresó en una entrevista con Radio La Red.