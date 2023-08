Massa le pidió a los jubilados mendocinos que salgan a defender la patria

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FParisiOmar%2Fstatus%2F1686501071512903680&partner=&hide_thread=false Defender a los jubilados es #DefenderALaPatria



Compartimos un hermoso encuentro en Godoy Cruz junto a @SergioMassa, @lucasilardo y nuestros candidatos a diputados nacionales @MartinAveiro y @amaliagra10.#AmorPorMendoza pic.twitter.com/5OL5npHFF4 — Omar Parisi (@ParisiOmar) August 1, 2023

"Vengo a pedirles un compromiso", arrancó el discurso el precandidato a presidente de Unión por la Patria, y agregó: "Sé que muchos de ustedes no tienen la obligación de votar. Sé que muchos amigos de ustedes no están obligados a ir a votar. Vayan a darles la mano, abrácenlos y díganles que tienen que ir a votar para defender su derecho a los medicamentos; para defender su derecho al Previaje; para defender su derecho a la movilidad jubilatoria y para no volver atrás", enfatizó.