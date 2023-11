Massa: "La segunda vuelta es 'Milei sí o Milei no"

"Me preocupa cuando escucho desequilibrios como que hay que romper la relación con Brasil o entregas como plantear que las Malvinas son de los kelpers. Me apena que en mi país haya un candidato a presidente que haya renunciado de antemano a reconocer el valor de la sangre de nuestros caídos", sentenció.

Qué dijo Massa sobre Javier Milei

Sobre su contrincante Javier Milei, Massa indicó que "supo interpretar el enojo de la gente porque tuvimos cuatro años de caída del ingreso con Macri, y un endeudamiento feroz con el FMI.Tuvimos dos años de pandemia en los que se consolidó la caída del ingreso real, una pésima negociación con los bonistas y una enorme dificultad para poder resolver temas tan profundos como la inflación. Él supo interpretar toda esa suma de enojos, pero creo también que, a la hora de votar la gente va a votar con esperanza, no con bronca, y creo que en la primera vuelta pasó eso".

El candidato a presidente sostuvo que sobre los acuerdos que propone para su gobierno, la oposición se encuentra en una neutralidad que es la mayoría de los gobernadores, la mayoría de los diputados, la mayoría de los intendentes. Ellos tienen la visión no de subsumirse detrás de ningún liderazgo, sino de participar en la construcción de políticas públicas manteniendo el espíritu crítico. Y después veo un enorme nivel de consenso en el mundo de las universidades, de los científicos, en el mundo empresario y sindical y de los credos. Piensen ustedes que somos el país del Papa y tenemos un candidato a presidente que dice que es el representante del demonio en la Tierra. Es absurdo".

"Milei si, Mieli no"

Una de las frases más destacadas de la entrevista, es cuando Massa señala que las reglas o escenario de balotaje es “Milei sí o Milei no” y no "Massa sí, Massa no". "Ni siquiera usan mi nombre. Fíjate que apelan al pasado para tratar de sacar del centro la inestabilidad emocional y la falta de praxis de gestión de Milei. Apelan a comparaciones del pasado porque en realidad tienen que esconder el candidato. A la hora de elegir un presidente, la gente elige quién va a cuidar a sus hijos los próximos cuatro años. Cuando vos ves desequilibrios, cuando ves violencia, cuando ves falta de experiencia, dudás mucho".

Massa asumió la presidencia de la Cámara de Diputados en 2019 como parte del acuerdo de reunificación del peronismo que llevó como fórmula presidencial a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. En agosto del año pasado, en medio de una escalada de desencuentros políticos y personales de los Fernández, Massa asumió como superministro de Economía. Los datos duros de su gestión muestran un crecimiento de la pobreza, de la inflación y un agravamiento de la situación económico social.

Aun así, se impuso como candidato a la presidencia por la alianza oficialista Unión por la Patria y pasó del tercer puesto en las elecciones primarias de agosto a un inesperado primer puesto en las elecciones generales de octubre. Massa sacó casi el 37% de los votos contra el 30% de Milei y el 24% de Patricia Bullrich. La división del voto opositor, las dudas en torno a Milei, una campaña efectiva y algunas medidas impulsadas por el ministro, como la devolución del IVA de los alimentos, han sido decisivas en un resultado difícil de explicar por los agobiantes números de inflación y caída de ingresos.

Qué dijo sobre la inflación

Sobre la inflación que en el último año llegó al 140%, Massa sostuvo que "no tomar los vencimientos con el FMI y la sequía como un factor determinante de 2023 es como querer salir a la calle un día que llueve y omitir la lluvia. Argentina perdió el 50% de sus exportaciones agrícolas. Y el FMI en ese momento jugó a la política y estiró cuatro meses el acuerdo con Argentina. Entiendo que de alguna manera hay funcionarios del Fondo que sienten algún grado de responsabilidad por esto que está poniendo en marcha ahora la OEI, que es la investigación sobre el destino que tuvo el préstamo del FMI durante la presidencia de Macri. El estatuto del Fondo es claro: establece que los fondos que desembolsa el FMI nunca pueden ser utilizados para financiar salidas de capitales, y el informe de la Auditoría General de la Nación, que es un órgano que controla la oposición en la Argentina, establece que el 66% de la plata que el Fondo le dio a la Argentina fue para financiar fuga de capitales.

Consultado sobre qué va tener Massa presidente que no tuvo el Massa ministro de Economía para bajar la inflación, el candidato respondió "40.000 millones de dólares más de exportaciones el año que viene y 7.000 millones de dólares menos de vencimientos del FMI, una diferencia abismal y sostuvo que "si el 19 los argentinos y Dios me dan la gracia de gobernar la Argentina, empezaré el 20. No voy a tomarme 20 días de vacaciones".

Fuente: Diario El País