Massa dijo que no tendrá "jefes" porque "él va a conducir"

"Me criticaron mucho ser autónomo, ser independiente, no tener jefes. Ni hoy ni el 10 de diciembre voy a tener jefe, porque yo soy, en definitiva, el que tiene la responsabilidad de conducir", afirmó el candidato presidencial de UxP. "Me criticaron mucho ser autónomo, ser independiente, no tener jefes. Ni hoy ni el 10 de diciembre voy a tener jefe, porque yo soy, en definitiva, el que tiene la responsabilidad de conducir", afirmó el candidato presidencial de UxP.

A menos de dos semanas de los comicios generales, Massa confió en que la fórmula que integra con el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, dará "una sorpresa" en las urnas y demostrará que la "Argentina no resigna sus valores". "Los nuestros -resaltó en referencia a la militancia- se dieron cuenta que lo que viene por delante es importante y recuperaron la mística. Y con mística, tenemos la mitad de la batalla ganada".

Massa.jpg Sergio Massa

En el tramo final de la campaña electoral, instó a "convocar a los pibes" para sumarse a un proyecto que les permita "tener gratis su universidad, que le dé becas y a defender el derecho de su abuelo y de su papá a tener jubilación; hay que convocarlos a la construcción de un sistema solidario", resumió.

"Se juega si tenemos o provincias o si cada uno se arregla como pueda. Si tenemos salud pública o si cada uno se arregla como pueda", reflexionó Massa, en alusión a las chances de Milei, quien se expuso en las elecciones primarias PASO del 13 de agosto último.

Al respecto, el candidato de UxP exhortó a los adolescentes y jóvenes a entender que "el país no puede tener un Presidente que niegue el cambio climático", en referencia a lo declarado ayer por Milei en el debate obligatorio. "Es dramático: contaminar los ríos es atentar contra la casa común", mencionó, aludiendo además a la definición del planeta que hace el papa Francisco.

"Un intento de demolición"

Acerca del segundo debate presidencial del domingo, en el que además de Milei estuvieron Patricia Bullrich (JxC), Juan Schiaretti (HxNP) y Myriam Bregman (FIT), Massa lamentó que haya sido "más un intento de demolición que de construcción".

massa1.jpg

Para el tramo final de la campaña, el equipo de colaboradores de Massa define una agenda federal en las provincias de Mendoza, San Juan y Entre Ríos. Tras su paso por Cuyo y el Litoral, será el turno de la Patagonia, con la visita a Río Negro y Santa Cruz, mientras que para el fin de semana se estima que podría realizar recorridas por los municipios del conurbano bonaerense.

"Debo haber pegado cinco vueltas a la Argentina. Conozco el país, no me lo cuentan", afirmó el candidato de UxP, quien, además de las actividades proselitistas, mantiene su gestión al frente del Ministerio de Economía.