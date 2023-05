Mario Vadillo y Emanuel Fugazzotto: las propuestas del Partido Verde

Respecto a sus propuestas para el área de educación, Vadillo sostuvo que "es un tema muy serio, es la base y la herramienta de una provincia para poder crecer".

"Los docentes están ganando menos de la canasta básica, no les alcanza ni siquiera para llegar a alquilar; un celador está en la indigencia. Si queremos tener buena edicación tenemos que tener docentes bien pagos; no se ha hecho inversión en infraestructura; hay escuelas que no tienen conectividad y el director general de Escuelas está hablando de Inteligencia Artificial; hay chicos sentados en tachos. Necesitamos invertir, no subejecutar partidas. Nuestro plan es docentes bien remunerados, jornada extendida, merienda saludable: hoy hay chicos que tienen hambre. A partir de ahí podemos hablar de reforma educativa", señaló Vadillo.

"Nosotros presentamos la reforma del ítem aula, estamos en contra, pero los partidos mayoritarios no lo han querido tratar. También presentamos la equiparación de las asignaciones familiares con respecto a cualquier trabajador privado. Han ajustado a los trabajadores del Estado. Cornejo y Suarez se han dedicado a ajustar al sector más débil, como son los trabajadores de la educación, la salud y seguridad", cuestionó Vadillo.

Tribuna Mario Vadillo, Emanuel Fugazzotto Emanuel Fugazzotto y Mario Vadillo en Tribuna. Foto: Yemel Fil

Respecto a esto, Fugazzotto sumó: "Es momentos de atacar los flagelos de los adolescentes, de trabajar la salud mental, de promover la inteligencia emocional. Esto impacta directo en la deserción escolar, en la imposibilidad de incorporarse a ámbitos laborales y en la inseguridad".

Precisamente, sobre seguridad, el precandidato a vicegobernador señaló: "Es triste que la familia mendocina viva día a día hechos de inseguridad, que los afecta en cualquier lugar. Esto tiene un claro denominador común: Mendoza tenía 16.000 policias hace ocho años y hoy tiene 7.000. Hay una reducción importante en cuanto al personal. Hablan de tecnología pero no hay personal para que pueda manejar esa tecnología que dicen que suman a la fuerza policial".

"Los policías no tienen garantías para poder llevar a cabo sus tareas, los chalecos antibala están vencidos", cuestionó.

En otro orden, Vadillo señaló la necesidad de una nueva política de vivienda, con métodos modernos que achique los costos, mientras que respecto a los alquileres, destacó la necesidad de "usar un sistema donde el inquilino pueda ir pagando y que los alquileres se terminen computando a precio, eso se llama leasing inmobiliario, es muy eficiente, se usa para vehículos y se podría usar para casas". "Hay que buscar herramientas nuevas para este flagelo que es la falta de viviendas", sostuvo.

