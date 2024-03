Marchas y "Molinetazo" para protestar contra el ajuste de Milei

Cientos de personas empezaron a evitar el pago del transporte, como forma de protesta de los brutales aumentos realizados, saltando los molinetes de las estaciones principales Constitución, Once y Retiro. "¡Azo azo azo, abajo el tarifazo!", cantó la gente desde Constitución. Mientras que en Once se escuchó: "¡Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode!" y "¡Hay que saltar, hay que saltar, el que no salta es patronal!".