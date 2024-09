Marcelo Tinelli sobre Javier Milei: "Sabe de economía, pero es cero político y muy violento".

El conductor continuó señalando la necesidad de terminar con la recesión que atraviesa el país, y fue enfático en sus críticas hacia el carácter de Milei y su entorno. "Muchas veces es muy violento en sus actitudes, él y su gente" , expresó. Tinelli dejó en claro que no comparte la forma en que el mandatario maneja ciertas situaciones y considera que esto afecta la posibilidad de generar un cambio positivo en el país.

Uno de los temas que generó mayor indignación en Tinelli fue la reciente reunión de Javier Milei con los diputados que apoyaron el veto a la reforma jubilatoria . Al respecto, el empresario se mostró indignado por el "asadazo" en Olivos : "No entendí muy bien qué festejaban sacarle tres kilos de carne a los jubilados" , declaró, criticando la actitud de los políticos en ese contexto. A su juicio, este tipo de acciones refuerzan la desconexión entre la política y la realidad del pueblo.

Recuerdos de Néstor y Cristina Kirchner

Tinelli también recordó su relación con los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner. Explicó que, mientras con Néstor mantenía una relación cercana, con Cristina la situación fue diferente. "No me quiere ni ver desde que hicimos la imitación con Martín Bossi", comentó en tono de humor, refiriéndose a las parodias que incluían a Cristina como un personaje autoritario. A pesar de la distancia, Tinelli cree que el humor sigue siendo un recurso necesario en los medios, aunque no siempre bien recibido.