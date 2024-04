Maratónica sesión de la Ley Ómnibus: "Sin lugar a dudas, esta ley es peor que la primera"

La secretaria general, Karina Milei, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, se apersonaron en la Cámara baja para seguir personalmente las deliberaciones mientras el presidente Javier Milei monitoreaba el debate desde la quinta de Olivos.

Durante las 21 horas que duró el debate previo a la votación general, los diputados expusieron en el recinto.

Martín Soria: "Sin lugar a dudas, esta ley es peor que la primera"

El diputado nacional de Unión por la Patria (UP) por Río Negro Martín Soria habló durante la maratónica sesión por el nuevo proyecto Bases y aseguró que "sin lugar a dudas, esta ley es peor que la primera".

Durante su alocución, el exministro de Justicia criticó la inclusión de la reforma laboral en el texto y consideró que se trata de una "verdadera estafa". "Ni siquiera Flamarique y De la Rúa en el año 2000, Banelco de por medio, se animaron a semejante cosa", disparó.

Acto seguido recordó que, hace un año atrás, "el propio Milei gritaba en el recinto que el salario no es ganancia". "¿En qué quedamos, señor Presidente?", se preguntó en referencia a la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.

Lilia Lemoine: "Parece que no le quieren dar poderes al Presidente porque están ofendidos"

La diputada nacional por la Ciudad de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine habló durante el debate por el proyecto de ley Bases y dijo que "parece que el Congreso no le quiere dar poderes al presidente Milei" porque los legisladores "están ofendidos".

En medio de la maratónica sesión para tratar el proyecto del Poder Ejecutivo, la diputada oficialista tomó la palabra pasada la 1:30 de la madrugada del martes y reiteró su apoyo al texto.

"Parece que no le quieren dar poderes al presidente Milei porque están ofendidos. Están ofendidos todavía porque en vez de mirar al Congreso, que tiene un ego gigante, el Presidente decidió mirar al pueblo, que es el que lo votó y eligió", consideró Lemoine, recordando la asunción de Milei, cuando no habló ante la Asamblea Legislativa.

Eduardo Valdés: “¿Vamos a delegar facultades a una persona que nos anuncia que odia al Estado?”

Durante el debate por la ley Bases, el diputado nacional por Unión por la Patria, Eduardo Valdés, cuestionó a quienes votarán a favor de otorgarle la delegación de facultades a Javier Milei. "¿Vamos a delegar facultades a una persona que nos anuncia que odia al Estado?", se preguntó.

El legislador nacional citó una frase del propio presidente durante una presentación ante empresarios petroleros en septiembre del 2023 donde manifestó: "Odio al Estado y porque lo odio les quiero decir que el único que puede reducir su peso soy yo, porque se necesita alguien que odie al Estado y yo lo odio". Por ese motivo, Valdés dijo que no se debe otorgarle facultades delegadas "a una persona que nos anuncia que odia al Estado".

Hernán Lombardi cuestionó al kirchnerismo por rechazar la ley Bases: "No le dan las herramientas al presidente"

El diputado del PRO, Hernán Lombardi, criticó a Unión por la Patria por rechazar el megaproyecto oficialista denominado ley Bases y recordó que durante los 12 años del kirchnerismo y los 4 años del Frente de Todos le otorgaron facultades delegadas a cada presidente.

“El presidente Alberto Fernández tuvo 9 delegaciones y todo el kirchnerismo tuvo facultades delegadas, ¿cómo pueden decir que estas 4 facultades que pide Milei no se las dan? No le dan las herramientas al presidente”, cuestionó.

Carlos Heller: "El oficialismo quiere seguir favoreciendo a los ricos en detrimento de las grandes mayorías populares"

El diputado nacional de Unión por la Patria Carlos Heller cuestionó de punta a punta los proyectos de ley Bases y de Medidas Fiscales del oficialismo, y aseguró que a través de esas herramientas el Gobierno busca "seguir favoreciendo a los ricos en detrimento de las grandes mayorías populares".

"No hay que mentir, no hay que decir falacias para tratar de justificar lo que quieren justificar, que es un ajuste brutal que no tiene ninguna justificación", consideró.