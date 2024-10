Manuel Adorni a Sitio Andino: "Si quieren Ley de Financiamiento Educativo" que digan cómo se va a financiar

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " Luego de la segunda marcha universitaria en reclamo de mayor presupuesto para las universidades por parte del gobierno de @javiermilei, el vocero presidencial cuestionó la Ley de Financiamiento Educativo y les hizo un pedido a los legisladores que avalaron la ley que hoy fue dereogada. “Apoyamos como nadie la universidad pública, pero apoyamos también la no demagogia y que las cosas se discutan donde deben discutirse”, sostuvo Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa. Ante la consulta del corresponsal de Sitio Andino, el vocero presidencial invitó a los legisladores a debatir el presupuesto para la educación superopr en eEl Presupuesto 2025. “Ese es un buen ámbito y si no quieren que ese sea el ámbito y quieren que sea una ley; por favor que digan cómo se va a financiar el gasto que quieren ejectuar”, sostuvo respecto a la ley aprobada por el Congreso para aumentar los recursos para las altas casas de estudio que Milei vetó. Más información en sitioandino.com #manueladorni #presupuesto #universidades"

View this post on Instagram A post shared by Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)