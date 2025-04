Macri: "Javier Milei se tiene que dejar acompañar"

El expresidente Mauricio Macri escoltó a la candidata a legisladora por la Ciudad de Buenos Aires del PRO, Silvia Lospennato , por las calles del barrio porteño Villa Pueyrredón , y deslizó una peculiar frase al sostener que el presidente Javier Milei " no se deja acompañar ".

Previamente, la mujer le había revelado que las ventas estaban "muy tranquiladas", y se había quejado por los aumentos en los productos. "Me jodés, no se puede creer. ¿Cómo puede ser? La gente se vuelve loca, no puede aumentar por apenas una suba del 10% del dólar por las dudas", respondió el expresidente.