Macri descartó una alianza con La Libertad Avanza: ¿un indicio nacional?

" No me gusta que me inviten a ser parte con un condicionante absoluto . ‘ Es como yo digo o no es nada’. La vida no es así”, manifestó el mandatario porteño a Radio Mitre y enfatizó que las alianzas pueden surgir a través de acuerdos parlamentarios .

¿La postura de Jorge Macri afecta a las negociaciones nacionales?

"No creo que el único camino sea una unidad como cualquiera lo plantee. Puede armarse acá el frente de una manera, en Córdoba de otra, en Mendoza de otra", señaló el dirigente porteño.

Esta postura difiere de la de Javier Milei, quien, días atrás, había propuesto una unidad para las legislativas bajo el principio de estar "juntos en todos lados" o separados.

El jefe de Gobierno porteño también reiteró su rechazo a cualquier condicionamiento por parte de los libertarios. "No se arranca diciendo ‘o venís conmigo o sos el enemigo’. No entiendo las cosas de esa manera. No puede ser que si estamos con ellos, somos el futuro; y si no, somos kirchneristas”, sostuvo.

Además, subrayó que la campaña del PRO debe centrarse en sus propios objetivos y no en la obligatoriedad de una unión previa. "Lo importante es que el kirchnerismo deje de tener mayoría en el Senado o que tengamos la mayor cantidad de diputados posibles", concluyó.

Las palabras del mandatario porteño se dan luego de que días atrás el presidente concedió un reportaje exclusivo a la revista Forbes, y condicionara una eventual alianza con el partido liderado por Mauricio Macri para las legislativas del año que viene a un acuerdo nacional.

La entrevista se verá completa este 29 de diciembre, pero se difundieron algunos pasajes de la charla. “Las elecciones van a ser extremadamente importantes para marcar la velocidad de la reforma. La hicimos de una manera rápida, pero podríamos haberlo hecho muchísimo más rápido", dijo el Presidente.

Al ser consultado sobre si podría negociar con el espacio de Mauricio Macri, respondió que será a todo o nada. "No hago ese cálculo. Me niego rotundamente. Eso es hacerle trampa al electorado. O vamos juntos en todo o vamos separados. Trampas al electorado, no. Los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado. Del otro lado no me interesa porque yo no estoy, no tengo nada que hablar con los kukas", dijo.