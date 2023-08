Macri cuestionó a Lousteau por posible violación de la veda: "Es mugre"

Macri dijo que dedicará la jornada a la espera de los resultados “a su familia” y a ver a su nieto. Posteriormente, el ex primer mandatario se dirigirá a Costa Salguero en donde esperará los resultados con la coalición opositora.

Mauricio Macri habló sobre posible rompimiento de la veda

Sobre la posibilidad de que algunos sectores internos de Juntos por el Cambio (JxC) hayan quebrado la veda electoral a través del envío de mensajes por Whatsapp en los que se pedía el voto para algunos postulantes, el exmandatario afirmó que es una cuestión “de la que se están ocupando los apoderados” de la coalición.

“Me dicen que quien lo hizo es la agencia de Guillermo Seita. Yo no comparto esa mugre, esas cosas no están bien”, apuntó Macri en relación a este consultor político, un asesor con el que suele trabajar el sector que encabeza el postulante presidencial de la coalición opositora, Horacio Rodríguez Larreta. Fuente: Télam.