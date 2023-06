Luis Petri:  "Hay aires de cambio en Cambia Mendoza".

“Hay que cumplir con la ley que expresamente prohíbe el uso de celulares en Mendoza y en todo el país. Hay que salir a combatir a la delincuencia. Son los ladrones los que tienen que estar guardados y no la ciudadanía porque tiene miedo. Hay que cuidar a los policías”, dijo y en la misma sintonía se manifestó: “No puede ser que los presos hoy coman mejor que los chicos”.

“Hay que garantizar que los estudiantes coman bien. Aquellos chicos que viven en la pobreza no pueden incorporar conocimientos porque tienen la panza vacía. Porque no encontraron comida en su casa. En Mendoza un chico tiene que comer mejor que un preso y eso hoy no ocurre”, analizó.

También pidió que la provincia deje de estar “en pausa”. “Hay que reactivar nuestra economía, diversificarla y bajar impuestos para que los inversores quien venir”, recordó.

Por último, antes de salir de la escuela donde sufragó pidió a la política que sea la que se ajuste en esta crisis y así los mendocinos de a pie puedan estar un poco más aliviados.