Los pasos a seguir del PJ mendocino tras el balotaje.

Las diferencias son muchas, aunque siguen respondiendo a la máxima peronista de que el que gana conduce, el que pierde acompaña. Pero sucede que hace un largo tiempo que el peronismo no logra ser opción en Mendoza y eso empieza a profundizar la crisis.

Luego de la muerte de Juan Carlos Mazzón (en 2017), los peronistas no pudieron mantener un orden claro, no surgió ningún liderazgo nato que pudiera contener a las distintas expresiones del movimiento. La Cámpora, los azules, el grupo de intendentes… no hubo sector que lograra abroquelar a todos.

Juan Carlos Mazzon - 5675 Juan Carlos Mazzón. archivo sitio andino

"Después del Chueco nos quedamos huérfanos", dicen algunos. Mazzón fue un armador, estratega, operador, quien movía los hilos del peronismo y no solo en Mendoza.

La esperanza estaba puesta en que con una conducción nacional en manos de Massa, decantara en un nuevo liderazgo mendocino; y la persona a la que apuntaban todas las miradas es Matías Stevanato, el intendente de Maipú; una de los más cercanos al ministro de Economía.

"Tiene mucho trabajo territorial, tiene llegada directa a Massa, y tiene más apertura, escucha más, tiene otro estilo", dicen algunos en contraposición a lo que es el estilo kirchnerista.

Massa Stevanato.jpg Massa en Mendoza con los intendentes electos.

"También está Martín Aveiro (intendente de Tunuyán, diputado nacional electo), pero no es del sector de Massa, lo apoya, pero es de otro grupo", aclaran otros.

"El trabajo de Gabriela Lizana como armadora de Massa en Mendoza ha sido impresionante, el nuevo armado peronista va a depender mucho de ella y de Matías (Stevanato)", dicen otros.

Esto era antes de tener el diario de este lunes. Habrá que ver cómo se reconfigura un espacio claramente golpeado y que tiene muchos desafíos. El primero es reordenarse para luego volver a ser una opción fuerte para los mendocinos.