Los hombres y mujeres que acompañarán a Cornejo en su segundo mandato

Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

Ministerio de Seguridad y Justicia.

Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Ministerio de Producción.

Ministerio de Salud y Deportes.

Ministerio de Energía y Ambiente.

Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas (DGE).

Ente Mendoza Turismo (Emetur)

Unidad ProMendoza

Uno por uno, los ministros que acompañarán a Cornejo

Tadeo García Zalazar

El exintendente de Godoy Cruz quedó al frente de Educación, Cultura, Infancias; y a su vez será Director General de Escuelas.

“Está comprometido con la tarea docente (fue docente titulado) y es un gran administrador para ese gran sistema, muy rígido, y poco proclive al cambio. Es una persona con mucho equilibrio emocional, moderado para liderar los grandes cambios que necesitamos seguir promoviendo, que sean con el más alto nivel de consenso”, había dicho Cornejo sobre su designación.

Lo que viene es la ‘evolución de lo complejo’ Lo que viene es la ‘evolución de lo complejo’

Hombre de entera confianza del líder radical, Tadeo se hará cargo de una de las áreas en las que el nuevo gobierno pondrá el foco con mayor énfasis. “Mi obsesión es la educación. Así como me metí de lleno en seguridad y todas las semanas estaba un par de días en el Ministerio revisando todo, en esta próxima gestión voy a estar de lleno en la DGE para mejorar el sistema educativo”, adelantó en épocas de campaña electoral.

placa Tadeo García Zalazar, ministro de Educación Alfredo Cornejo, ficha personal

Natalio Mema

Hasta hoy secretario de Servicios Públicos, fue “ascendido” a ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. Además de tratarse de una función con una carga política notoriamente mayor a la que ocupó previamente, tendrá entre sus responsabilidades (junto con Producción) crear y ejecutar el plan hídrico integral que el Gobierno llevará adelante con los 1.023 millones de dólares que Mendoza recibe por el perjuicio de la extinta Promoción Industrial.

Van a tener mucho protagonismo las segundas y terceras líneas Van a tener mucho protagonismo las segundas y terceras líneas

Es uno de los dirigentes "sub 40" con los que Cornejo prometió impulsar la renovación generacional de su partido. Por ello lo fogoneó como candidato a intendente de Luján de Cuyo en los últimos comicios, una disputa que prácticamente nació perdida, pero que le sirvió al joven dirigente para conocer de lleno el barro de una campaña.

ficha personal, placa Natalio Mema, gabinete Alfredo Cornejo

Jimena Latorre

La exdiputada nacional y titular del EPRE durante la primera gobernación de Cornejo es un cuadro técnico en materia energética y estará al frente del Ministerio de Energía y Ambiente.

No hay desarrollo productivo si no lo hacemos de forma sostenible No hay desarrollo productivo si no lo hacemos de forma sostenible

Desde un primer momento Cornejo la pensó como una de las figuras centrales de su gobierno y quedó claro al darle la conducción de uno de los "súper ministerios" de su gestión. También integra el grupo de la renovación de los "sub 40".

ficha personal, placa Jimena Latorre, gabinete Alfredo Cornejo.jpeg

Víctor Fayad

El "Peque", hijo del histórico dirigente radical mendocino del mismo nombre, es el único que permanecerá en el mismo cargo que ejerció en la administración de Rodolfo Suarez (ministro de Hacienda y Finanzas).

Vamos a compensar, con la buena gestión y la buena administración, la potencial falta de recursos Vamos a compensar, con la buena gestión y la buena administración, la potencial falta de recursos

También trabajó en el primer mandato cornejista, cuando estuvo al mando de la administración de la deuda pública provincial, una de las funciones que mantuvo ya como jefe de cartera. Con el roll over aprobado en la Ley de Presupuesto 2024, uno de sus roles el año entrante será la refinanciación de los vencimientos de deuda, que ascienden a unos 135 millones de dólares.

ficha personal Víctor Fayad, placa, gabinete Alfredo Cornejo.jpeg

Mercedes Rus

La recientemente reelecta senadora provincial (y elegida presidenta del bloque de Cambia Mendoza en la cámara alta), ya había sido funcionaria (directora del Instituto Provincial de Juegos y Casino) en el primer periplo de gobierno cornejista. Estará al frente del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Tenemos un gran desafío con lo vinculado a ciberestafas, robos de teléfono y de cubiertas Tenemos un gran desafío con lo vinculado a ciberestafas, robos de teléfono y de cubiertas

Es otra de las figuras jóvenes, en este caso del radicalismo maipucino, con una importante formación en materia jurídica y conocedora del particular mundillo tribunalicio. Ladera del subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Néstor Majul, seguramente contará con su asesoramiento en esa área.

ficha-Rus.jpg

Rodolfo Montero

El gerente general de la Fundación Escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN) y hermano de la exvicegobernadora de Cornejo, Laura Montero, se hará cargo del Ministerio de Salud y Deportes.

Vamos a ir gradualmente mejorando la situación en salud con foco en el recurso humano Vamos a ir gradualmente mejorando la situación en salud con foco en el recurso humano

Es otro de los funcionarios que formó parte del primer paso del dirigente radical por la jefatura de Estado provincial, cuando ejerció la jefatura de gabinete de la cartera sanitaria entre 2015 y 2018.

ficha-Montero.jpg

Rodolfo Vargas Arizu

Quizás el único de los ministros que no responde políticamente de forma directa al nuevo gobernador. El reconocido empresario bodeguero y olivícola es el representante del sector interno de Cambia Mendoza denominado "Activá Mendoza", integrado mayoritariamente por personas provenientes del sector privado.

Vamos a tratar de sacarle el peso del Estado a los particulares y a los privados Vamos a tratar de sacarle el peso del Estado a los particulares y a los privados

Será el encargado de comandar el Ministerio de Producción, en cuyo ámbito funcionarán las áreas de Comercio, Industria, Agricultura y Alimentos. Entre sus responsabilidades, Cornejo inscribió la promoción de la inversión y el empleo, a través de la generación de condiciones para el crecimiento del sector productivo.

Además de haber sido precandidato a senador nacional, políticamente Arizu participa de la Mesa de la Producción y el Empleo, lanzada por Suarez el año pasado.

ficha-Vargas.jpg

Gabriela Testa

La experimentada dirigente radical retorna a la presidencia del Ente Mendoza Turismo (Emetur), función que ocupó en el primer gobierno de Cornejo (2015/2019), y que cuenta con el visto bueno de los emprendedores y referentes del sector.

Trabajaré para que el turismo y las oportunidades laborales de los mendocinos sigan creciendo Trabajaré para que el turismo y las oportunidades laborales de los mendocinos sigan creciendo

Viene de ocupar una banca en el Senado provincial, donde promovió varias leyes vinculadas al turismo y la promoción de los productos mendocinos en el mundo, una de las tareas que Cornejo le asignó para este mandato.

ficha-Testa.jpg

Patricia Giménez

Inició su carrera política "fuerte" en los gobiernos de Roberto Iglesias y Julio Cobos, y hoy está ligada al ministro de Defensa Luis Petri, a quien acompañó en la fórmula por la gobernación en las PASO de agosto, compitiendo con Cornejo en la interna de Cambia Mendoza.

Hay que buscar mercados nuevos y más cercanos Hay que buscar mercados nuevos y más cercanos

Se hará cargo de la Unidad ProMendoza, que -como novedad en la reestructuración cornejista- funcionará en el ala del área de Gobierno, y no de Economía.