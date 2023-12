Las tres principales definiciones de cada uno de los ministros elegidos por Cornejo

Natalio Mema (Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial)

“Nos vamos a concentrar en gestionar y en mejorar la calidad de los servicios ; seguirlos mejorando”.

; seguirlos mejorando”. “Buscaremos que el Estado sea lo suficientemente grande como para responder a las demandas y lo suficientemente chico para que no sea un peso para la sociedad”.

“Es un gabinete más compacto, pero en el que van a tener mucho protagonismo las segundas y terceras líneas. Se requiere estar todo el tiempo trabajando, enchufado y dando respuestas”.

Jimena Latorre (Ministerio de Energía y Ambiente)

“ Toda acción debe estar atravesada por una mirada de sostenibilidad , por eso la unión de Energía y Ambiente. La transversalidad del ambiente en las actividades productivas como la energía y la minería”.

, por eso la unión de Energía y Ambiente. La transversalidad del ambiente en las actividades productivas como la energía y la minería”. “No hay desarrollo productivo si no lo hacemos de forma sostenible. No hay posibilidad de que nosotros seamos productores de nada, de ningún producto o servicio que pueda colocarse en los mercados internacionales, si no respetamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

“El Ecoparque está en desarrollo y se va a abrir sin dudas en esta gestión”.

Víctor Fayad (Ministerio de Hacienda y Finanzas)

“ La fortaleza de Hacienda siempre fue el equipo . Por supuesto que habrá algunos cambios, preservando todo el conocimiento y experiencia adquiridos, pero sobre todo el eje que sentó sus bases en 2016 y hasta el día de hoy se mantiene: la consolidación fiscal, el cuidado de las cuentas públicas y la política tributaria eficiente”.

. Por supuesto que habrá algunos cambios, preservando todo el conocimiento y experiencia adquiridos, pero sobre todo el eje que sentó sus bases en 2016 y hasta el día de hoy se mantiene: la consolidación fiscal, el cuidado de las cuentas públicas y la política tributaria eficiente”. “Vamos a tener que repensar muchas cuestiones del Estado y compensar, con la buena gestión y la buena administración, la potencial falta de recursos que se espera el año que viene”.

“Vienen tiempos muy complejos, pero estamos preparados para hacerlo”.

Mercedes Rus (Seguridad y Justicia)

“La conflictividad social y las modalidades delictivas van mudando. Tenemos un gran desafío con lo vinculado a ciberestafas, robos de teléfono y de cubiertas ”.

”. “La justicia tiene por objeto la cohesión y convivencia social. Por eso decimos que es fundamental la seguridad jurídica, pero también en lo particular, en lo que tiene que ver con la justicia penal: procesos ágiles y que den resultado”.

“Es un significante propositivo que el Gobierno haya elegido tantas mujeres y sobre todo en lugares que han sido históricamente ocupados por varones”.

Rodolfo Montero (Ministerio de Salud y Deportes)

“ Hay emergencia sanitaria hace 20 años en la Argentina y no hemos podido salir de eso . No se han hecho las modificaciones necesarias sobre el sistema, pero nosotros vamos a ir gradualmente mejorando esa situación con foco en el recurso humano y mejorar las remuneraciones de los profesionales”.

. No se han hecho las modificaciones necesarias sobre el sistema, pero nosotros vamos a ir gradualmente mejorando esa situación con de los profesionales”. “Tenemos un plan concreto que venimos trabajando hace dos años para atacar los problemas estructurales en salud”.

“Hay un trabajo importante para interactuar entre salud y deporte, sobre todo en el deporte social, en las escuelas y en los barrios”.

Rodolfo Vargas Arizu (Ministerio de Producción)

“La macroeconomía hace mucho a la economía de Mendoza, diría que el 80%. Pero nosotros, en ese 20%, vamos a tratar de sacarle el peso del Estado a los particulares y a los privados para que puedan trabajar libremente”.

para que puedan trabajar libremente”. “Nosotros (por el sector privado) nos animamos a pertenecer a la política y no renegamos. Por eso tenemos que trabajar con las mismas normas de la política, tratar de cambiar la visión de la política de regular, controlar y prohibir a emprendedores”.

“Seguramente vamos a mantener los programas como Mendoza Activa, Enlace y Enlazados. Todo lo que sea bueno lo vamos a mantener y todo lo que podamos reformar, lo vamos a reformar”.

Patricia Giménez (Unidad ProMendoza)

“El sector vitivinícola está muy instalado en el mundo. Hemos visto los premios de bodegas y vinos en los últimos dos meses. Ahora tenemos que ir por premios en todos los sectores. Y, sobre todo, ir a trabajar a mercados nuevos ”.

”. “Hay que buscar mercados más cercanos, porque la logística es muy cara para ir a mercados como el europeo, donde además tenemos una competencia muy alta. Entonces, tenemos que buscar en Latinoamérica esos nichos”.

“La primera tarea a la que me voy a dedicar es asegurarle a cada uno de los mendocinos, productores y empresarios que quieran exportar, que van a recibir en tiempo y forma el dinero de esa exportación”.

