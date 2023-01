Lo que dejó la tercera visita de Alberto Fernández a la provincia

En Mendoza El achaque de un sector peronista al kirchnerismo por no recibir a Alberto

Visita presidencial Los palos de Alberto a Suarez por el desplante: "Se equivocó, no estoy de campaña"

Desde distintas vertientes del partido se encargaron en remarcar que no fue el peronismo en su conjunto el que no participó, sino un parte, específicamente La Cámpora. “No es un tema de kirchnerismo o antikirchnerismo, sino de esa agrupación”, buscaron identificar.