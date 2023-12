Llegaron las primeras figuras al Congreso: "Se vienen momentos de Cambio"

Nuevo gobierno Primer discurso de Milei presidente: "No hay otra alternativa al ajuste"

"Todo indica que va a ser un verano muy movido y vamos a dejar todo para avanzar con el paquete de normas que mande el Ejecutivo", sostuvo el titular de la Cámara baja, al arribar al Congreso para la jura de Milei.

10-12-2023_simpatizantes_del_presidente_electo_javier (4).JPG Así esperan a Javier Milei

Por su parte, Lilia Lemoine, diputada nacional por La Libertad Avanza, llegó cerca de las 9.40 horas. Frente a la decisión de Milei de no hablar frente al Congreso y sí frente al pueblo, Lemoine dijo: "A mí no me importa".

A horas de conocerse los proyectos de ley que el presidente electo enviará, Lemoine explicó que "se deben avalar las leyes que el pueblo argentino está pidiendo a gritos. El presidente las va a presentar y mañana vamos a sesionar".

El diputado nacional de La Libertad Avanza Alberto Benegas Lynch aseguró hoy que la asunción del presidente Javier Milei "es el principio del cambio".

"Es el principio del cambio. La estrategia son las ideas. No hay que discutir colores, ni caras", consideró Benegas Lynch.

En declaraciones a la prensa al llegar al Congreso, el legislador sostuvo: "Estos balances de minorías están pensados en la constitución". "La foto que veo de los diputados de La Libertad Avanza que son casi 40, que es gente que converge en el ideario libertario, después está el diputado tradicional que cree el Estado presente", diferenció el diputado nacional.

Quince minutos antes de las 10, Mariano Cúneo Libarona, futuro Ministro de Justicia, se hizo presente y aseguró que "estamos en un país de cordialidad y respeto, pero estamos muy mal".

"Vamos a hacer el mejor esfuerzo con un equipo increíble, con un gran presidente con mucho conocimiento y energía, con una magnífica vicepresidente, de lujo", dijo Cúneo Libarona. "Vamos a hacer el mejor esfuerzo con un equipo increíble, con un gran presidente con mucho conocimiento y energía, con una magnífica vicepresidente, de lujo", dijo Cúneo Libarona.

Con rapidez, Diana Mondino, futura Ministra de Relaciones Exteriores, y Guillermo Francos, futuro Ministro del Interior, llegaron a las 10.30 aproximadamente, aunque no hubo posibilidad de dialogar con ellos. Lo mismo sucedió con la primera dama, Fátima Florez.

