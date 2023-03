Las repercusiones en el oficialismo y en la oposición tras el anuncio de Mauricio Macri

El ex presidente, Mauricio Macri , confirmó este domingo que no será candidato a presidente en las elecciones 2023 y sostuvo que tomó la decisión "convencido" de que "hay que agrandar el espacio político" de Juntos por el Cambio (JxC).

La coalición de gobierno Frente de Todos (FdT) respondió hoy con tono irónico las críticas lanzadas por el expresidente Mauricio Macri durante su anuncio de que no será candidato en las elecciones de octubre , y afirmó además que el exmandatario "fracasó" en su gestión por haber tomado "malas decisiones".

"¡Aislados del mundo!", se limitó a escribir Cerruti en su posteo, en el que adjuntó imágenes de Fernández junto a sus pares de Brasil y Francia, Lula Da Silva y Emmanuel Macron, respectivamente, además de fotos oficiales de reuniones del G20 y la cumbre de la Celac.

En su mensaje difundido por redes sociales, Macri había dicho que el país está "a la deriva" y "aislado del mundo". También adjuntó Cerruti la confirmación de la Casa Blanca de la reunión bilateral que Fernández mantendrá con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el miércoles próximo en Washington.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, consideró hoy que Macri "fracasó" en su gestión porque "tomó malas decisiones" y la "gente le puso un límite". "Quiso seguir en el poder, pero la gente le puso un límite que se mantiene", expresó Katopodis desde su cuenta de Twitter.

Para el funcionario, los candidatos de la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) "van por las mismas políticas que paralizaron la obra pública, endeudaron al país y cerraron miles de PyMEs en la Argentina".

Las repercusiones en Juntos por el Cambio

El jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que la decisión de ex mandatario Mauricio Macri acerca de que no competirá en las elecciones presidenciales demuestran "su generosidad, valentía y amor por los argentinos".

"Una vez más y cómo lo ha hecho a lo largo de toda su vida, Macri toma una decisión que deja en claro su enorme visión, su generosidad, valentía y amor por los argentinos", expresó cincuenta minutos más tarde de que el fundador del PRO dé a conocer que no será candidato.

Además, Rodríguez Larreta indicó: "A mí me da mucho orgullo haber caminado con él estos más de 20 años y tengo la convicción de que vamos a seguir construyendo juntos el futuro de la Argentina. Sus valores, su experiencia de gestión y su visión del mundo serán fundamentales para el tiempo que viene".

El auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, se lamentó por la decisión de Mauricio Macri de no presentarse como candidato a presidente porque "sigue siendo el hombre más importante en Juntos por el Cambio, en términos de liderazgo político y conocimiento internacional".

"Creo que era un proceso que él estaba viviendo y reflexionando con mucho detenimiento. Hace más de seis meses que viene pensando y analizando la decisión", señaló Pichetto en diálogo con Ignacio Ortelli para el programa Si pasa, pasa que se emite por Radio Rivadavia, a la vez que reflexionó: "Esto nos obliga a actuar con mucha responsabilidad y a plantear un debate más profundo".

El diputado nacional y presidente del bloque UCR, Mario Negri, expresó en sus redes sociales: "Sabias palabras del ex presidente Macri, excelente mensaje. Me quedo con estos puntos: los argentinos no deben buscar líderes mesiánicos; Juntos por el Cambio ha demostrado unidad y fortaleza; al populismo que nos pisotea hay que decirle nunca más".