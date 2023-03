Mauricio Macri confirmó que no será candidato en las elecciones 2023

Mauricio Macri, ratificó su decisión: "No seré candidato en las próximas elecciones".

El ex mandatario, Mauricio Macri, anunció a través de sus redes sociales que no será candidato a presidente en estas elecciones 2023. El empresario dio a conocer sus motivos en un video que publicó en su canal oficial de YouTube en el que, sobre el final, ratificó: "No seré candidato en las próximas elecciones. Lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político de cambio que hemos iniciado". Críticas a la oposición.