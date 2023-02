Las Heras y Capital avanzarán en obras en la avenida San Martín.

https://twitter.com/mdanielorozco/status/1626271015859789824 Junto a @UlpianoSuarez y vecinos de la zona recorrimos el tramo de Calle San Martín entre Coronel Díaz de la @ciudaddemendoza y Mosconi de @lasherasmza, donde muy pronto comenzarán importantes tareas de mejoras. pic.twitter.com/2SvOL6jJmM — Daniel Orozco (@mdanielorozco) February 16, 2023

Las obras

Incluirá mejoras en el asfalto, cordones, cunetas, losas de alcantarillas y en una segunda etapa veredas. Las obras incluyen la reconstrucción total de la mayoría de las losas de hormigón de la citada arteria y el reacondicionamiento de aquellas cuyo estado actual no requiera demolición inmediata. Además, se realizarán trabajos en bordes de calzadas existentes, para reemplazar sólo las calzadas en mal estado, también se hará el sellado de juntas y grietas con material asfáltico.

El objeto de la obra es dotar a la calle de un pavimento confortable para el paso de vehículos, mejorando las condiciones de transitabilidad, tanto para vehículos livianos como de transporte de carga urbana y transporte de pasajeros.

“Es un trabajo conjunto que realizamos con el intendente Daniel Orozco y también con el Gobierno Provincial, que vamos a comenzar luego de la Vendimia. Una obra importante para poner en valor este tramo de San Martín Norte, donde viven muchas familias de Las Heras y Ciudad pero también con un gran potencial comercial. Justamente hemos estado conversando con comerciantes de aquí, explicándoles la obra, que lo han recibido con mucho agrado, así que contentos, trabajando juntos para mejorar no solo la avenida San Martín sino la calidad de vida de los vecinos de ambos departamentos” expresó Suárez.

“Lo primero que tenemos que hacer acá es levantar las losas, empezar con un trabajo fino, pero es un trabajo conjunto no solamente para la parte de losas sino también algunas veredas y vamos a ver también de qué manera con Irrigación e Hidráulica podemos empezar a trabajar también en los zanjones. Pero lo más importante es que venimos conversando con Ulpiano hace tiempo en esto, sobre aquellas zonas que están en el punto gris, y de alguna manera las comunas nos tenemos que poner de acuerdo porque ya no hay límites, ya el límite no es el zanjón de Los Ciruelos, ni la Coronel Díaz, para el vecino es todo un conjunto. Para que en un futuro empecemos a programar que todo es una unidad y que todos los vecinos y comerciantes se tienen que beneficiar con estos trabajos que realicemos”, agregó Orozco.

El plazo de obra es de 6 meses y el monto de inversión será de 132 millones de pesos. Los funcionarios de Obras de ambos municipios -también presentes durante el recorrido-; Francisco Lopresti, secretario de Obras y Servicios Públicos de Las Heras y Juan Manuel Filice, secretario de Desarrollo Urbano de Capital, aclararon que será un trabajo planificado para avanzará sobre corte parciales de la circulación vehicular, para no perjudicar a los comerciantes y que los clientes y ciudadanos puedan transitar por trocha, sabiendo que toda obra genera alguna molestia pero pidiendo paciencia los vecinos, remarcando que lo importante es ver cómo va a quedar la avenida en este tramo de San Martín Norte.