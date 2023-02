La UCR posterga el plazo fijado para sumarse a Cambia Mendoza

Este miércoles 15 vencía que plazo que la Unión Cívica Radical ( UCR ) les fijó a los partidos socios de Cambia Mendoza para ratificar su permanencia en el frente de cara a las próximas elecciones. Sin embargo, las indefiniciones y amenazas de abrirse de algunos de los principales aliados hicieron que se confirmara una prórroga de siete días, a la espera de resolver -o no- la continuidad, en especial del PRO , Unión Popular y la Coalición Cívica.

Cambia Mendoza, en el que la UCR lleva la voz cantante, estableció días atrás que los partidos que quisieran cerrar filas dentro del frente deberían sellarlo este miércoles. Sin embargo, algunos de los principales socios no tienen resuelto internamente qué harán, por lo que se decidió que la fecha, que difiere de la que marca el cronograma de la justicia electoral, se postergue hasta el 22 de este mes.

"Hay reunión de mesa ejecutiva del frente y los partidos que asistan van a firmar la adhesión", explicaron desde el radicalismo respecto a la situación que se dará hoy y aclararon que "quedó establecida una prórroga de siete días para esperar a los partidos que internamente no hubieran definido al día 15 su situación". "Hay algunos que están en negociaciones y van a tener sus reuniones en días posteriores", agregaron.

De hecho, desde Unión Popular este sábado desarrollarán el encuentro con referentes de toda la provincia para tomar una postura al respecto.

Mientras que -lógicamente- la UCR, Libres del Sur, el Partido Socialista, Encuentro Federal por el desarrollo (Partido Federal y Mid), Partido Renovador, República Ya, y la adhesión de Más República y PdP, están confirmados. A

El PRO y los debates cruciales

La situación del PRO, uno de los socios más fuertes de este frente es compleja ya que son varias las definiciones, tanto a nivel nacional como provincial. Y mientras un grupo está convencido de permanecer en el frente, encolumándose detrás de la candidatura de Cornejo, otro -liderado por el diputado nacional Omar De Marchi- juega fuerte y amenaza con salirse. De Marchi tiene aspiraciones a la gobernación y promete dar batalla en las urnas. Esto podría ser por fuera de Cambia Mendoza y hay quienes no descartan aliarse a otros partidos, incluso con Unión Popular o el Partido Demócrata, del que emergieron gran parte de los referentes del espacio fundado por Mauricio Macri.

La tensión entre el PRO de De Marchi y el radicalismo es grande por estos días, incluso algunos salieron a cuestionar el lanzamiento anticipado de la candidatura de Alfredo Cornejo a la gobernación.

"Esa fecha (15 de febrero) es interna para ellos. Nosotros estamos viendo qué hacemos. Si alguien se cree que está por encima de la ley está equivocado", disparó Álvaro Martínez, presidente del PRO de Mendoza y agregó: "Si no nos unen ciertas cosas es mejor no estar". ¿Será un anticipo de la decisión final?

"Otros partidos, como la Coalición Cívica o el PD se fueron expulsados prácticamente por diferencias en temas como la ampliación de la Corte, no pueden decir que todos los que no coinciden están equivocados", agregó.

Martínez trazó una diferencia sustancial entre la situación del frente en Mendoza y a nivel nacional: "Al estar desdoblada la elección es panorama es distinto. A nivel nacional no hay dudas de que vamos juntos", aclaró y no descartó la posibilidad de conformar otro frente en Mendoza.

Unión Popular y el planteo de una tercera fuerza

El partido que lideran el diputado Jorge Difonso y que tiene como a otro de sus exponentes al intendente de San Carlos, Rolando Scanio, también amenaza con dar el portazo.

Scanio fue el único intendente no peronista que decidió sumarse al desdoblamiento de las elecciones municipales, lo que ya marcó una diferencia con el radicalismo. Pero el próximo sábado habrá más definiciones, cuando el partido reúna a sus dirigentes para debatir qué hacer respecto a Cambia Mendoza.

Pero, de antemano, juegan con una carta a favor: "Somos un partido habilitado para competir en todos los departamentos y en la provincia. Tenemos autonomía", recalcó Difonso.

Jorge Difonso, proyecto cambio de huso horario - 512489 Foto: Yemel Fil

"Lo que nos planteamos es si Mendoza no necesita una tercera fuerza que equilibre entre los extremos del PJ y la UCR, ese es el gran tema a debatir. Estamos estudiando la mejor forma de hacer aportes a la realidad de hoy", agregó Difonso.

La disconformidad no se oculta: "La UCR acumuló mucho poder pero no se traduce en una mejor situación para los mendocinos. No ha habido receptividad de muchos temas que nosotros planteamos, como el ferrocarril, la sequía, los sueldos, la situación de los docentes, la historia clínica digital la planteamos en mayo de 2021", agregó.

"Estamos convencidos de que Mendoza necesita una fuerza provincial", agregó Difonso, que si bien no cerró la puerta a un acuerdo tampoco descartó la posibilidad de aliarse a otros espacios.