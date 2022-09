La tercera misión comercial de Suarez en el exterior: destino Brasil

Precisamente, junto a Scioli, Suarez realizará reuniones de trabajo con la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP), la asociación comercial más grande de la industria brasileña; y con la Federación de Industrias del Estado de Río de Janeiro (FIRJAN). Entre ambas concentran a más de 700 mil empresas internacionales que operan en América, Asia y Europa.

El lunes 26 se reunirá con Josue Gomes da Silva, presidente de FIESP y el jueves 29, Suarez con autoridades de la Federación de Industrias del Estado de FIRJAN.

Presencia en ferias

En el vecino país, Mendoza mostrará una oferta de productos y servicios durante 15 días. Estas acciones de promoción comercial están impulsadas por ProMendoza, con el objetivo de mostrar el potencial de los sectores de la metalmecánica y energía, vinos, alimentos, minería y servicios locales.

El gobernador Rodolfo Suarez fue uno de los gobernadores que expuso en la 19ª edición de Latin American Cities Conferences. El gobernador realizará la misión comercial por distintas ciudades brasileñas.

Suarez participará en San Pablo de la ProWine, la a feria más importante del sector vitivinícola en Latinoamérica. Hasta allí llegarán representantes de unas 30 bodegas mendocinas, junto a otras cien de todo el país. La presencia argentina es clave, teniendo en cuenta que Brasil constituye el segundo mercado de exportación para el vino argentino (en volumen). La tercera edición de ProWine se realizará del 27 al 29 de septiembre en el Expo Center Norte de la capital brasileña.

En tanto, en Río de Janeiro, Suarez encabezará del 26 al 29 la comitiva integrada por funcionarios y una decena de empresarios mendocinos que participará de la feria Oil and Gas, que será una vidriera de la industria del petróleo, minería y energía que operan en Mendoza. Las propuestas que presentarán serán las que tiene Malargüe. De ese modo, Suarez, junto a Magistocchi y Guiñazú expondrá en la "vidriera" frente a hombres de negocios brasileros y de otras partes del mundo, todo lo que se pretende explotar en el departamento.

En tanto, Wines of South América, en Rio Grande Do Sul, comenzó el 20 de septiembre y finaliza hoy por lo que de esta feria Suarez no participará. Mientras que allí estuvieron empresas del sector turístico, acompañadas por la ministra Vicariopreo.

Destino estratégico

Del total exportado por Argentina a Brasil, los productos mendocinos representaron en 2021 un total 350.000.000 millones de dólares. Esto significó un 21,5% de las exportaciones totales de la provincia. Los principales rubros exportados de Mendoza con destino a Brasil en el período 2017-2021 fueron aceite de oliva, ajos, frutas secas o procesadas, materias plásticas y sus manufacturas, vinos, así como preparados de legumbres, hortalizas y frutas.