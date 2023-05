La propuesta de Jorge Pandolfino, uno de los precandidatos del peronismo en Las Heras

El precandidato de “Las Heras Futuro” se presenta con lista corta, ya que no acompañará ninguno de los postulantes a la gobernación del peronismo en estas primarias. Un hombre comprometido con su comunidad, que hace tiempo participa a través del deporte en la vida social del departamento.

Pandolfino, quienes le conocen, lo catalogan de un hombre sensible decidido a salir de la zona de confort. Gran hacedor de cosas, convencido de la importancia de la generación de empleo genuino, del trabajo en equipo y “muy peronista”, que habla de la comunidad organizada sin sonrojarse.

También habla de unidad y reconoce haber asumido un compromiso con sus vecinos de salir de la zona de confort y proponer acciones prácticas que mejoren la vida de todos.

“Siempre digo que soy un vecino más de Las Heras, que estamos cansados de lo mismo. Hace más de tres años que venimos trabajando con un grupo de personas elaborando un proyecto para ver de qué manera podemos poner de pie al departamento. Hemos sumado un montón de gente que coinciden en lo que nosotros estamos planteando”, explica el promotor de boxeo.

https://twitter.com/lasherasfuturo/status/1655191955603595264 "Sé cómo hacerlo, sé cómo concretarlo, sé cómo encontrar soluciones y generar trabajo genuino. Es lo que siempre he hecho!"#PandolfinoIntendente#LasHerasFuturo#Elecciones2023 #FrenteElegíListaE pic.twitter.com/bLJevW3w8r — Jorge Pandolfino (@lasherasfuturo) May 7, 2023

“Hacemos foco en la falta de seguridad, la falta de estructura, problemas que afectan al departamento. Hay muchas cosas que no funcionan correctamente y es eso adonde debemos apuntar. Nosotros no buscamos criticar, buscamos hacer, construir. Tenemos un amplio grupo de profesionales que ha trabajado pensando en mejorar lo que no está bien. Miramos las áreas rurales, las zonas turísticas que ayuden al desarrollo departamental”, agregó el precandidato del justicialismo.

“Nosotros necesitamos desarrollar las zonas rurales. Mejorar los caminos, el servicio de salud, el tema del agua. Hay zonas que no cuentan con agua potable. La Municipalidad es la primera puerta que golpea el vecino cuando tiene dificultades, no importa de qué índole sea. Puede ser agua, luz, recolección de basura”, analizó el empresario.

“Hablo como un vecino más. Nos vivimos quejando y nos quejamos de todo, pero no nos terminamos de involucrar. Alguien tiene que tomar la bandera de involucrarse y tratar de contagiar al resto. Esto no se puede hacer solo, se tiene que hacer entre muchos, entre todos. Tienen que participar los vecinos, el empresario, los profesionales, todas las personas de buena fe y de buena voluntad y corazón. En algún momento tenemos que decidir lo que vamos a hacer de nuestra vida, qué vamos a hacer de nuestro departamento, cómo nos vamos a seguir desarrollando, alguien tiene que hacerlo. Es el momento” aseveró Pandolfino.