La postura de Alfredo Cornejo ante el veto al financiamiento universitario

En ese sentido, resaltó que "la generalización de que todas las universidades tienen bolsones de improductividad y ñoquis no es positiva, no es conveniente, no ayuda a mejorar un sistema universitario que tiene que mejorar".

"Comparto que algunas universidades fueron creadas para meter ñoquis, pero hay universidades que tienen una trayectoria y una administración sin conflictos, como la UNCuyo", aseguró el Gobernador.

El debate alrededor del presupuesto universitario

No obstante, Alfredo Cornejo se mostró en contra del tratamiento parlamentario de un incremento salarial. "El proyecto de ley que se veta es una indexación salarial por ley. A mi no me gustaría que se impusiera así porque complica el plan económico. No tuvo pericia el Gobierno nacional para hacer negociaciones salariales", repitió.

"Comprendo que tienen razón las universidades y los gremios en la falta de pericia para negociar buenos acuerdos. Hubiese actuado de otra forma como en jubilaciones: había tres artículos que se tendrían que haber vetado, y se vetó toda la ley", cerró Cornejo.