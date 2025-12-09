La minería marca los dos años del segundo gobierno de Alfredo Cornejo: proyectos en marcha y reformas clave

"Hagamos cobre, hagamos mejor vino y cuidemos el agua", dijo el gobernador en la apertura de sesiones en la Legislatura provincial.

A dos años del inicio de su segundo mandato, la gestión de Alfredo Cornejo presenta un rasgo que se consolidó como hilo conductor de la agenda política, económica e institucional desde diciembre de 2023: la decisión de reposicionar a Mendoza en el mapa minero nacional e internacional , con una estrategia de diversificación productiva que combina reformas normativas, participación en foros globales e iniciativas de atracción de inversiones.

Con proyectos en marcha, marcos regulatorios actualizados y una creciente presencia en espacios vinculados a la transición energética, el Gobierno provincial busca crear condiciones para que la minería —particularmente la orientada a minerales críticos— se convierta en uno de los nuevos motores de desarrollo de la economía mendocina.

El gesto más simbólico lo dio este 1 de mayo, durante la Asamblea Legislativa, cuando resumió el eje de su política económica: "Hagamos cobre, hagamos mejor vino y cuidemos el agua", dijo el gobernador en la apertura de sesiones en la Legislatura provincial.

Cornejo levantó una roca mineralizada y una botella de vino para mostrar que ambas actividades productivas pueden convivir. “Durante el último año, la provincia ha consolidado su rumbo hacia una minería moderna, transparente y sostenible, gracias a la implementación de herramientas clave como el nuevo Código de Procedimiento Minero y el fortalecimiento de la Autoridad Ambiental Minera”, señaló.

Y puso sobre la mesa una roca y una botella de vino. "Este producto puede darle riqueza a Mendoza, la riqueza que le hace falta. Este producto puede contribuir al ambiente del mundo en la electromovilidad. Tiene una demanda internacional para las próximas décadas que es clave. Este producto puede hacer próspera a Mendoza y además no tiene por qué ser incompatible con el vino", aseguró.

Proyectos que avanzan tras años de stand-by

Uno de los hitos del período fue el avance del proyecto PSJ Cobre Mendocino, que obtuvo su Declaración de Impacto Ambiental para la etapa extractiva y espera la sanción definitiva del Senado. De aprobarse este martes, representará el primer proyecto metalífero de este tipo en obtener aval ambiental en casi dos décadas.

En paralelo, la Legislatura aprobó Malargüe Distrito Minero Occidental I y II, un esquema que unifica en un solo expediente las evaluaciones ambientales de distintas áreas de exploración con el objetivo de agilizar el tratamiento legislativo.

El Gobierno plantea que estos avances permiten comenzar por Malargüe, “donde existe licencia social”, y representan el primer paso de una estrategia más amplia para “agrandar la matriz productiva de Mendoza”.

Eventos estratégicos y reposicionamiento institucional

Después de 17 años, Mendoza volvió a ser sede de Argentina Mining Cuyo, una de las ferias del sector más relevantes. La provincia reunió a empresas, consultoras, inversores y organismos nacionales e internacionales, lo que permitió fortalecer vínculos y visibilizar proyectos en carpeta.

Argentina Mining Mendoza volvió a ser sede de la Argentina Mining Cuyo 2025.

El regreso del evento fue interpretado por el Gobierno como una señal de recuperación de confianza institucional, además de una oportunidad para mostrar la política minera mendocina basada en controles estrictos, ordenamiento territorial y procesos técnicos auditables.

Mendoza en Toronto: proyección internacional y búsqueda de capital

Uno de los elementos nuevos en este ciclo fue la apuesta por la presencia en espacios financieros globales, como el PDAC (Prospectors & Developers Association of Canada) en Toronto, considerada la feria minera más importante del mundo.

bolsa de comercio de toronto.jpg La Apertura de Mercado en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) se realizó por primera vez desde Mendoza, en el marco de la Cumbre de Minería Sostenible, en noviembre de 2024.

La participación mendocina —que incluyó presentaciones oficiales y rondas con fondos de inversión— apuntó a mostrar a la provincia como un hub emergente de servicios, conocimiento y oportunidades mineras, reforzando la idea de que Mendoza ofrece:

institucionalidad y seguridad jurídica;

marcos regulatorios actualizados;

entornos urbanos y logísticos competitivos;

proveedores calificados y universidades especializadas.

Desde el Gobierno sostienen que Toronto es un “puente” para conectar proyectos mendocinos con capitales internacionales, especialmente en un escenario global marcado por la demanda creciente de cobre para la transición energética.

Ingreso de Mendoza a la Mesa del Cobre

Otro hito institucional fue la incorporación de Mendoza a la Mesa del Cobre, junto a San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy. El espacio es donde interactúan provincias productoras, organismos nacionales, empresas y cámaras del sector.

Cumbre de Minería Sostenible de Mendoza, alfredo cornejo, gobernadores.jpg Mendoza ingresó formalmente a la Mesa del Cobre en mayo de 2024. Foto: Yemel Fil

La presencia mendocina implica un reconocimiento al potencial del distrito y permite intervenir en discusiones estratégicas sobre infraestructura, incentivos, logística y estándares ambientales.

Reformas institucionales: del Código Minero a la creación de la UCA

La gestión avanzó además con la reforma del Código de Procedimientos Mineros, orientada a actualizar herramientas normativas, agilizar trámites y mejorar los mecanismos de control.

En este período también tomó protagonismo la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) un instrumento que permite que diversos sectores participen como controladores y evaluadores de los proyectos mineros.

Una agenda minera que se convirtió en política pública

El Ejecutivo sostiene que la minería moderna —especialmente la orientada a minerales críticos— es una posibilidad concreta para ampliar la base productiva sin desplazar actividades tradicionales como la vitivinicultura, la agroindustria o el turismo.

Los tres pilares de esta política, según el Gobierno, son:

Institucionalidad: marcos legales y procedimientos modernizados.

Rigurosidad técnica: evaluaciones ambientales bajo parámetros comparables y auditables.

Diversificación productiva: necesidad de sumar empleo privado formal en sectores de alto impacto económico.

Lo que viene

Con proyectos que avanzan, presencia internacional y reformas en marcha, la gestión de Cornejo concluye su segundo año con un objetivo central: reposicionar a Mendoza como una provincia con potencial minero, regulada, controlada y abierta a nuevas inversiones, sin resignar estándares ambientales ni institucionales.

El desafío hacia la segunda mitad del segundo mandato de Cornejo será medir cuánto de esta agenda se transforma en inversión efectiva, empleo, desarrollo de proveedores y exploración y explotación concreta.