La marcha para acompañar a Cristina Fernández a Comodoro Py suma adhesiones.

En su cuenta de X, la presidenta del PJ anunció el viernes que iría este 18 de junio a Comodoro Py y, así, dio luz verde a las movilizaciones que ya se sabía que se estaban gestando pero que no eran oficiales. "No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho", escribió.