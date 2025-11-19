19 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Nueva restricción

La Justicia limita las visitas a Cristina Fernández tras una reunión con economistas

Un Juez Federal sumó más reglas a la prisión domiciliaria de Cristina Fernández en su departamento. Qué respondió la expresidenta.

La Justicia limita las visitas a Cristina Fernández tras una reunión con economistas

La Justicia limita las visitas a Cristina Fernández tras una reunión con economistas

X @CFKArgentina
Por Sitio Andino Política

El pasado lunes, Cristina Fernández de Kirchner recibió a nueve economistas en su vivienda, donde cumple prisión domiciliaria. Tras publicar la fotografía de la reunión, la Justicia limitó la cantidad de visitas y personas que puede recibir la exmandataria.

El juez federal Jorge Gorini resolvió esta tarde imponer nuevas restricciones a la prisión domiciliaria y estableció que las visitas al departamento de San José 1111 deberán tener un máximo de “dos horas”, dos veces por semana como máximo y no se podrá superar la cantidad de “tres personas” al mismo tiempo.

Lee además
La Corte Suprema administrará y subastará el decomiso de los bienes de Cristina Fernández
medida

La Corte Suprema administrará y subastará el decomiso de los bienes de Cristina Fernández
Las postulaciones de Alfredo Cornejo ya ingresaron al Senado
Gran Mendoza

Cornejo propuso a dos reconocidos fiscales para ocupar cargos clave en la Justicia

Si bien las personas que participaron del encuentro figuraban en una nómina presentada por la defensa el 12 de noviembre, la autorización solicitada no contemplaba la reunión simultánea de todos los visitantes.

Además, la resolución establece que en adelante las visitas no autorizadas deberán ser “solicitadas en forma individual, con una justificación concreta, fecha y hora previstas”. Se mantiene la autorización general únicamente para familiares directos, médicos tratantes, abogados defensores y la custodia policial, conforme a las nóminas ya aprobadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1990550584622022720&partner=&hide_thread=false

La respuesta de Cristina Fernández de Kirchner ante la medida

La expresidenta manifestó su enojo después de conocer la restricción impuesta por la Justicia. "¿Cuál es el problema? ¿Los economistas no estaban autorizados? Sí, claro que estaban autorizados. No recibo a nadie sin previa autorización del Tribunal", expresó a través de una publicación en X.

Además, indicó: "Lo que molestó de verdad al bestiario mediático, a sus patrones económicos y al Gobierno de Milei… es que hablamos de un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI en una Argentina que, desde el 10 de diciembre del 2023 a la fecha y bajo el gobierno y las políticas de Milei, no deja de destruir empresas y puestos de trabajo".

Cristina Fernández también responsabilizó a los medios masivos de comunicación. "Che… pero esto del bestiario mediático dando órdenes por la tele al bestiario judicial, y estos acatando todo a rajatabla, ¡ya es mucho!... es realmente obsceno", manifestó.

Y agregó: "Ya que esto es así y parece que no va a cambiar… ¿Por qué no dejamos que directamente Clarín y La Nación firmen las sentencias judiciales que primero arman mediáticamente… y los argentinos nos ahorramos el 0,32% del PBI que gasta el Poder Judicial?".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1991208670047400220&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

Otros tres diputados se pasaron a La Libertad Avanza y el oficialismo se acerca a la primera mayoría

Video: Andrea Bocelli fue condecorado por Milei en Casa Rosada y ofreció un show íntimo para el gabinete

Causa Andis: qué dijo Spagnuolo ante el juez, qué pruebas lo comprometen y el rol del médico detenido en Mendoza

Bullying: modifican el Código Contravencional y podrán sancionar a los padres

El Gobierno de Mendoza busca acelerar la resolución de delitos menores: qué dice el proyecto

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial

Criptomoneda LIBRA: lapidario informe para Javier Milei en la comisión de Diputados

Javier Milei celebró los dos años del triunfo electoral que lo llevó a la Presidencia: qué dijo

LO QUE SE LEE AHORA
Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores.
En detalle

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores

Las Más Leídas

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores.
En detalle

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores

Dolor en la comunidad de Bowen por el fallecimiento de Ezequiel Medina.
Dolor en la comunidad

Murió el motociclista atropellado por una camioneta de auxilio del Rally La Encrucijada

Resultados del Quini 6 del miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén.
Hay siete sospechosos

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial.
Problemática

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial

Te Puede Interesar

Las postulaciones de Alfredo Cornejo ya ingresaron al Senado
Gran Mendoza

Cornejo propuso a dos reconocidos fiscales para ocupar cargos clave en la Justicia

Por Carla Canizzaro
Jesús Moyano continúa internado en terapia intensiva tras ser golpeado en Tunuyán. 
Complicados

Violenta agresión en Tunuyán: la nueva hipótesis del fiscal y el estado de salud de la víctima

Por Pablo Segura
Bullying: modifican el Código Contravencional y podrán sancionar a los padres.
Legislatura

Bullying: modifican el Código Contravencional y podrán sancionar a los padres

Por Florencia Martinez del Rio