La Justicia intimó a Pettovello para que explique la situación de los comedores populares

La fiscal pidió que la Ministra informe el destino de los recursos que se tiene y cómo se distribuyeron a los comedores. A pesar que reiteradas veces el Gobierno aseguró que no se suspendió la distribución de alimentos: "Se informa que en relación a las prestaciones alimentarias destinadas a comedores y/o merenderos, se sostienen las líneas de acción instrumentadas dentro de la órbita de esta Subsecretaría de Políticas Sociales, las cuales a la fecha están siendo ejecutadas y no han sido interrumpidas ".

La denuncia a Sandra Pettovello

La denuncia a Pettovello la encabezó Juan Grabois, dirigente de Frente Patria Grande: "Lo que Pettovello no entiende es que garantizar los derechos alimentarios de las familias humildes, en particular de los niños, no es algo sobre lo que puedan decidir, es una obligación Constitucional, una norma internacional y una ley nacional. En consecuencia, presentamos una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario", expresó en su cuenta de X.