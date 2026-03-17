17 de marzo de 2026
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Renunció el titular de la ANSES y será reemplazado por Guillermo Arancibia

Fernando Bearzi presentó su dimisión a la dirección de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ante la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello

Renunció el titular de la ANSES y será reemplazado por Guillermo Arancibia

Renunció el titular de la ANSES y será reemplazado por Guillermo Arancibia

Por Sitio Andino Política

Fernando Bearzi presentó este martes su renuncia a la dirección de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) ante la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La titular de la cartera designó en su lugar a Guillermo Arancibia. Bearzi había iniciado su gestión en febrero de 2025 tras la salida de Mariano de los Heros y el nuevo titular de ANSES ocupaba la vicedirección hasta este martes.

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El ascenso de Arancibia en el organismo que administra las jubilaciones, las pensiones y las prestaciones sociales se da en el marco de un proceso de modernización del área. "Las nuevas autoridades se enfocarán en la digitalización de los procesos, con el objetivo de optimizar la gestión, agilizar trámites y modernizar el organismo", indicó el comunicado de Capital Humano.

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Se trata del cuarto director de ANSES en la gestión de Javier Milei.

Guillermo Arancibia, quien ya desempeñaba como asesor en el Ministerio de Capital Humano, en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, donde estaba a cargo del proyecto del Centro de Formación de Capital Humano.

La salida del ahora extitular de ANSES sucedió el mismo día en que el Ministerio de Capital Humano informó que el Programa Volver al Trabajo (VAT) finalizará el próximo 9 de abril y a cambio se entregarán vouchers para capacitaciones laborales.

“Los beneficiarios recibirán el pago de la última asignación mensual no remunerativa en el mes de abril. Las personas inscriptas en el programa han sido notificadas por correo electrónico y por Mi Argentina. Quienes manifiesten el interés de capacitarse, podrán acceder a vouchers para capacitación laboral”, comunicó la cartera que conduce Sandra Pettovello.

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