La Justicia eximió a Cristina Fernández de Kirchner de pagar $22.300 millones en la causa Vialidad

La Justicia eximió a Cristina Fernández de Kirchner de pagar $22.300 millones en la causa Vialidad; el fallo dividió aguas entre acusaciones de impunidad y denuncias de lawfare.

En fallo dividido, la mayoría entendió que no hay elementos suficientes para responsabilizarla económicamente y que, sin sentencia penal firme, no corresponde avanzar con una condena civil de esa magnitud.

El kirchnerismo celebró y habló de lawfare; desde la oposición cuestionaron el mensaje de impunidad. Juristas señalaron que acciones de responsabilidad patrimonial contra exfuncionarios son excepcionales y difíciles de sostener sin condena penal.

El frente judicial de la exmandataria sigue abierto: Vialidad continúa y persisten otras causas con distintos grados de avance.

En el plano político, el fallo puede revitalizar a la líder peronista entre sus seguidores, mientras el oficialismo nacional insiste en reformar el sistema judicial.

El debate sobre límites y alcances de la responsabilidad civil de exfuncionarios vuelve al centro de la escena.

